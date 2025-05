"Troppo riserbo sull’intervento architettonico"

"Francamente mi aspettavo che le comunicazioni in commissioni consiliare fossero maggiori e non venisse detto che su una parte considerevole della materia si voleva mantenere il riserbo in vista di una conferenza stampa con il sindaco". A rilevarlo è il consigliere di Cesena Siamo Noi Denis Parise, intervenuto lunedì alla seduta della commissione.

"Ad esempio – prosegue –: sull’intervento di restyling, nonostante fosse presente l’architetta, non si è detto praticamente nulla e non si è quindi capito come si strutturerà ad esempio sotto il profilo architettonico. Per noi il futuro del Foro dovrebbe essere collegato alla sua identità, che però è stata via via snaturata a partire dall’intervento che portò all’inaugurazione del 2014. Questo Foro non è cuore pulsante, l’elemento che ricorda la vocazione agricola di Cesena, né tanto meno è diventato un luogo ricco di stimoli e innovazioni, come si è cercato di dipingere, ma semplicemente un anonimo centro commerciale. Tant’è vero che Cesena Siamo Noi in questi anni ha da sempre nutrito e condiviso con l’amministrazione passata e presente tutte le perplessità, ma la pillola è sempre più amara e ingoiarla è sempre più difficile. Visto che non esistono più le condizioni storico culturali e l’identità del foro annonario è andata perduta, avevamo anche provocatoriamente proposto con amarezza di cambiarne il nome con uno più appropriato: centro commerciale “il Foro”".