Un aiuto per ventidue famiglie bisognose

È stata un successo l’edizione di quest’anno della manifestazione ’Christmas Carols’. La generosità e il cuore di un gruppo di genitori e bambini di Cesenatico, è riuscita a raccogliere i fondi per aiutare ventidue famiglie bisognose del quartiere Madonnina e tanti doni per i bambini. ’La Magica Notte’ e ’Easy English Cesenatico’ hanno ancora una volta unito le forze per organizzare diversi eventi e raccogliere 2mila euro, che sono stati consegnati alla parrocchia di Santa Maria Goretti. Mamme e papà hanno centrato l’obiettivo, portando anche delle novità molto apprezzate. La prima è stata il ’Christmas Carols Lab’, un pomeriggio insieme ai bambini ricco di attività natalizie e laboratori, il Villaggio dell’Elfo Pepper con la posta di Babbo Natale e l’arrivo del dispettoso Grinch. I regali sono stati poi raccolti e impacchettati, per distribuirli alle famiglie. L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato organizzato da alcune volenterose mamme di Cesenatico che, con l’aiuto dei mariti e dei loro bambini, vogliono fare qualcosa di concreto a favore delle fasce più deboli. Nel corso di una serata i bambini, insieme alle famiglie, hanno intonato davanti ai locali ed alle case i tradizionali Canti di Natale, partendo da viale Carducci, davanti al Noi, Profumeria Arianna, bar gelateria Nuovo Fiore, Sala Giochi Miss America e Amodo, per poi spostarsi a Ponente nel ristorante pizzeria La Cuccagna, ai ristorante Il Matto, Al Cenacolo, Casa Tua, per concludere al Veranda sul lungomare a Levante. Gli organizzatori del ’Christmas Carols’ si sono recati anche a Cesena, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini, dove l’Elfo Pepper e il Grinch, insieme ai bambini di Cesenatico, hanno portato doni e canti a tutti i piccoli che hanno trascorso il Natale in ospedale. Il coro ha fatto poi visita nella Casa protetta di Cesenatico, alla Fondazione La Nuova Famiglia, per concludere la serata sul porto canale di Cesenatico. Le volontarie sono molto soddisfatte: "Ringraziamo della collaborazione tutti i membri di Easy English Cesenatico, La Magica Notte, Mapesca Cesenatico ed il Grand Hotel Da Vinci, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Tutte le attività che ci hanno ospitato sono state molto gentili e si è visto un segno di appartenenza. Parte dei regali raccolti sono stati donati alle famiglie di Cesenatico e una parte alla Comunità Anglicana di Viserba. E’ stato un evento molto toccante, educativo per i bimbi, ma anche per noi genitori. La tappa all’ospedale Bufalini è stata un ulteriore momento di crescita e la responsabile del reparto di Pediatria, come noi, auspica che questo possa diventare un nuovo appuntamento fisso da ripetere ogni anno".

Giacomo Mascellani