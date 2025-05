Un raduno benedetto per le auto sportive

La pioggia battente non ha battuto l’allegra atmosfera e la variopinta coreografia portata in Alto Savio dal raduno di auto sportive, che ha fatto sosta anche a San Piero in Bagno per la "Sagra di Primavera". Un raduno, promosso dai fratelli Fiorenzo e Walter Marconi, con la collaborazione di amici, che ha visto rombare lungo le strade dell’Appennino cesenate una trentina di appassionati delle quattro ruote, provenienti dall’Emilia Romagna e dalle Marche. Un raduno che quest’anno ha festeggiato anche il compleanno di uno degli organizzatori, Fiorenzo, doppiamente felice per la marea di auguri ricevuti e per la sorpresa della grande torta in suo onore. La mattinata sampierana, quando le auto erano schierate in largo Moutiers, che si apre davanti alla maestosa chiesa parrocchiale, ha ricevuto il saluto, la recita di una preghiera e la benedizione ai piloti e alle loro macchine, da parte del parroco monsignor Jacek Pawel Kusiak. Dopo il saluto di benvenuto alla carovana da parte del sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, i partecipanti sono saliti sulle loro auto (4-6-8-12 cilindri), per dare il via ad un bel tour panoramico, sfilando in un carosello di colori lungo alcune strade d’Alto Savio, per raggiungere poi il ristorante Fontechiara di Crocesanta, a qualche chilometro a nord di S.Piero. Qui, Sara, la madrina del raduno d’auto, ha distribuito vari omaggi, gadget, e le pergamene ricordo ai proprietari delle auto sportive. Da parte dei fratelli Fiorenzo e Walter sono seguiti sentiti ringraziamenti alle autorità, ai partecipanti, ai collaboratori, per aver contribuito alla piacevole giornata con le loro coccolate auto sportive.

gi.mo.