Una domenica con due mercati. Tripudio di bancarelle in centro

Nel fine settimana che precede la Pasqua, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il centro storico di Cesena ospiterà due eventi fieristici. Il primo è la Mostra Mercato ‘Regioni d’Europa– Mercati Internazionali’, a cura di Fiva Confcommercio presieduta da Alvertio Andreoli, che quest’anno si estenderà da piazza della Libertà interessando l’intero centro storico. Per incrementare la partecipazione e per coinvolgere i commercianti del centro, l’evento quest’anno non sarà limitato a una sola piazza. Gli stand gastronomici e artigianali troveranno quindi spazio in via Carbonari, Corso Mazzini, piazza Almerici, piazza Giovanni Paolo II, Corso Garibaldi e piazza della Libertà.

Il secondo evento domenica 13 aprile sarà la tradizionale Fiera di primavera che dalle 8 alle 20 animerà piazza del Popolo e viale Mazzoni, fino all’incrocio con via Pio Battistini. Grazie a una nuova disposizione dei banchi, il secondo tratto di viale Mazzoni e le aree di via Pio Battistini saranno accessibili a tutti i visitatori, garantendo il transito e la fruibilità dei parcheggi da San Domenico a via Canonico Lugaresi.

Si tratterà di una fiera alla scoperta delle tradizioni e sapori locali ma anche delle bellezze monumentali e culturali della città. "La programmazione condivisa della Fiera di Primavera e della Mostra Mercato Regioni d’Europa – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresenta un’importante opportunità per valorizzare tutto il centro storico cittadino. Verrà utilizzata una inedita disposizione dei banchi e degli stand sulla base del modello adottato in occasione della fiera di San Giovanni senza limitare il transito e le aree di sosta. Il Comune potenzierà di sera le linee 4 e 6 del trasporto pubblico locale per facilitare, sabato 12 e domenica 13 aprile, gli spostamenti in navetta dal parcheggio dell’Ippodromo e del Centro commerciale ‘Montefiore’ al centro città".