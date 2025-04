’Un’idea di Matteotti’ domani alla biblioteca Malatestiana

Domani alle 16:45 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana sarà presentato ’Un’idea di Matteotti. Un secolo dopo’, libro scritto da Enzo Fimiani. Dialogherà con l’autore Domenico Guzzo Direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena. Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti (1885-1924), questo libro ne ripercorre la vicenda in modo non rituale. Di uno dei delitti più simbolici dell’intero Novecento non si vuole, infatti, né offrire un racconto dettagliato, né scandire i canoni consolidati dei suoi quando, come, perché, né farsi sedurre dalle trame delle mille eredità, storiche e soprattutto memoriali, che da un secolo a questa parte si sono accumulate. Enzo Fimiani reinterpreta Matteotti, proponendo al lettore alcune sfide intellettuali e civili. Evento presentato nell’ambito della programmazione di eventi legati alla mostra ‘Giacomo Matteotti e la libertà liberatrice’ allestita in Biblioteca Malatestiana. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.