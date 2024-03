"Verde pubblico e Tari: le nostre idee"

Ambiente, rifiuti, tari. Sono gli argomenti trattati nel salone della biblioteca comunale di San Mauro Pascoli dal candidato sindaco Simone Pascuzzi della lista San Mauro Futura, del centrodestra unito. "Serve mantenere e valorizzare il verde pubblico che la nostra città possiede – ha detto Pascuzzi –. Dobbiamo reperire e rintracciare tutti i bandi regionali, statali ed europei per reperire fondi da destinare all’ambiente".

"Ci sono sedici parchi dalla zona Alberazzo fino a San Mauro Mare, e dal 2016 si parla della realizzazione di un bosco urbano che potrebbe sorgere nella zona dove oggi c’è il Centro Giovani – ha elencato – . Poi la creazione di un vero progetto di biodiversità lungo il fiume Rio Salto. E ancora il mantenimento della commissione di vigilanza sulla tutela ambientale e salute pubblica con portafoglio, cioè con un budget annuale per analisi e verifiche con Arpa".

Giuseppe Labriola ha messo sul piatto la necessità di un "potenziamento del bilancio arboreo, oltre a un censimento per sapere quanti alberi ha il territorio. Il comune di San Mauro Pascoli ha 350 pini marittimi che noi non vogliamo assolutamente abbattere, ma solo in caso di necessità".

"In caso di nostra vittoria – ha aggiunto Cristian Scagnelli – i nostri assessori devono stare con la valigia in mano sempre pronti a partire e prendere spunti progettuali da altri territori". Quanto al tema rifiuti, "la nostra idea è il potenziamento e l’ottimizzazione – ha detto Pascuzzi – l’aumento dei giorni e della volumetria di raccolta indifferenziata per chi ha reali necessità. Portare il porta a porta a San Mauro Pascoli da parziale a completo, iniziando dal vetro. La Tari deve e dovrà essere gestita dal Comune".

Ermanno Pasolini