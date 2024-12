Vincenzo Amoroso nella Kings League: il giovane di Gatteo tra i Boomers di Fedez

Un ragazzo di Gatteo partecipa al nuovo torneo di calcio a 5 ideato da Gerard Piqué, l’ex capitano del Barcellona. È Vincenzo Amoroso, un giovane nato a Foggia 24 anni fa, ma praticamente sin da piccolissimo residente a Gatteo, con una innata passione per il calcio, il quale sta avendo grandi soddisfazioni con la nuova frontiera del Calcio a 5. Vincenzo ha iniziato a giocare a calcio all’età di 10 anni, militando nelle categorie giovanili di varie squadre romagnole, tra cui Bakia Cesenatico, Bellaria, Gatteo e Sammaurese. A 17 anni ha deciso di passare al calcio a 5 a Gatteo, dove ha trascorso sei anni. Lo scorso mese di maggio ha voluto partecipare alla prima edizione della Kings League in Italia. Il 30 ottobre ha ricevuto la bella notizia, visto che è stato scelto fra i 300 giovani in tutta Italia. Il 9 e 10 novembre è stato convocato a Milano per un provino, davanti ad ex calciatori famosi, tra cui l’ex portiere Marco Storari, il difensore Nicola Legrottaglie, ex della Juventus, e l’attaccante Alessio Cerci che fece innamorare i tifosi del Toro.

Dopo il provino Vincenzo Amoroso è entrato a far parte dei 180 selezionati ed è stato convocato a Torino, dove al Teatro Regio è stato inserito fra i 120 selezionati in tutta Italia, dieci per ciascuna delle 12 squadre, davanti a una platea dove c’erano lo stesso Piquè e gli ex campioni della Juventus e della nazionale, Ciro Ferrara e Claudio Marchisio. Amoroso è entrato ufficialmente nel team dei Boomers di cui è presidente il cantante Fedez ed il direttore sportivo è Luciano Moggi.

Il torneo inizierà a fine gennaio dopo il mondiale che si svolgerà dal 1° al 12 gennaio a Milano con la finale allo Juventus Stadium di Torino. "Sono raggiante – ha detto il 24enne di Gatteo –, questo è il primo torneo in Italia della Kings League e noi puntiamo a vincerlo, perchè la nostra squadra è stata costruita per questo". Dopo i successi in Spagna e in Messico, la King League sbarca in Italia. Il regolamento è innovativo e ogni partita dura 40 minuti, suddivisa in due tempi da 20 minuti. Al calcio d’inizio la palla viene rilasciata da una gabbia sopra il centrocampo e i giocatori partono dalla linea di fondo per contendersela. Nei primi 5 minuti si gioca uno contro uno tra i portieri; ogni minuto si aggiunge un giocatore fino a completare le squadre. Al 18esimo minuto, un dado determina il numero di giocatori in campo fino alla fine del primo tempo. Negli ultimi due minuti, i gol valgono doppio se le squadre non sono in parità. In caso di parità al 40esimo si passa al golden gol e poi eventualmente ai rigori. Sono previste anche della carte segrete scelte dagli allenatori prima della partita e utilizzabili entro i primi 38 minuti. Tali carte consistono in rigori aggiuntivi, penalizzazioni per gli avversari o gol che valgono doppio. Fra le sanzioni ci sono un cartellino giallo con l’uscita dal campo del giocatore per due minuti, e il cartellino rosso con l’espulsione del giocatore e la possibilità di sostituirlo dopo cinque minuti. In sostanza è un nuovo gioco, che sta appassionando molti giovani, ma anche ex campioni come Francesco Totti, che ha risposto alla chiamata di Gerard Piquè. In Italia la squadra dei Boomers è tra le favorite e vedremo se Vincenzo Amoroso riuscirà ad imporsi.

Giacomo Mascellani