Esercizio fisico e longevità, un connubio fondamentale

Cesena, 7 ottobre 2023 – Vivere a lungo e vivere bene. Nel mondo che guarda sempre più alla qualità della vita e, contestualmente, all’ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema sanitario, sia la popolazione in generale che i professionisti della salute stanno dedicando crescente attenzione al modo in cui aggiungere anni (molti anni) di buona vita alla terza età.

In quest’ottica, un aspetto cruciale è quello di dedicarsi con continuità e costanza all’esercizio fisico. E’ stato questo il tema cardine dell’edizione numero 25 del Wellness Congress, organizzato il 6 ottobre dalla Wellness Foundation al Technogym Village di Cesena: ‘Exercise and Healthy Longevity’.

Prevenzione delle patologie croniche

L’assunto dell’incontro ruotava intorno al fatto che solo una parte della nostra aspettativa di vita è ‘scritta’ e predefinita dai nostri geni. È la scienza stessa a testimoniare che longevità sana ed esercizio fisico sono strettamente correlati. Quali sono i tasti che la persona può spingere nella vita di tutti i giorni per garantire a se stessa un futuro più sano? Innanzitutto il regolare esercizio fisico previene tutte le principali malattie croniche, causa dell’accelerazione dell’invecchiamento e della morte prematura. Lo fa attivando una delle molecole, tra le quali le sirtuine (proteine essenziali per mantenersi giovani), che rallentano l’invecchiamento cellulare. L’esercizio è efficace anche in giovane età in quanto le sirtuine cominciano a decrescere dopo i 35 anni, e dopo i 60 anni il corpo umano non ne produce quasi più. Praticare attività fisica è poi anche un ‘potente farmaco’ in grado sia di prevenire che di curare il diabete tipo 2: i dati dicono che in soggetti pre-diabetici, l’esercizio riduce l’incidenza del diabete del 58%, mentre il farmaco più utilizzato per migliorare l’insulino-sensitività del 31%. L’esercizio regolare riduce l’infiammazione cronica di basso grado, condizione sottostante di gran parte delle patologie croniche e ha un effetto su specifici recettori del cervello riducendo gli stati di dolore e di ansia e prevenendo la depressione. Uno stile di vita sano ha un impatto notevole sull’allungamento dell’aspettativa di vita. Evitare abitudini malsane e stress, mangiare cibi equilibrati ed evitare quelli processati, dormire bene e a sufficienza sono tutti capisaldi promossi da Wellness Foundation e Technogym, che aggiungono anni di vita.

L’esercizio fisico allunga la vita

Più abitudini positive vengono inserite nel proprio stile di vita, più anni di vita si guadagnano, ma l’esercizio fisico rimane in cima alla lista in termini di efficacia. A conferma di ciò, uno studio della Harvard Medical School testimonia che per ogni ora di esercizio fisico si guadagnano 3 ore di vita in più.

Ospiti da 13 nazioni

Il Wellness Congress, rivolto alla comunità medica, ha coinvolto partecipanti da 13 nazioni ed è stato pensato con la volontà di incoraggiare un ruolo più attivo di medici e professionisti della salute nel promuovere l’attività fisica e l’esercizio, sia per il benessere dei pazienti sia per la sostenibilità dei sistemi sanitari. Anche i relatori intervenuti erano di livello internazionale, come Marco Cardinale, direttore esecutivo della ricerca scientifica di Aspetar, in Qatar, Matthew Kampert, specialista in medicina dello sport e direttore dell’Exercise Medicine for Endocrinology & Metabolism Institute di Cleveland, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’istituto clinico Humanitas e professore emerito alla Humanitas University e Robert Newton, professore di medicina dell’esercizio e Founding Director dell’Exercise Medicine Research Institute dell’Edith Cowan University in Australia. Mentre la mattina è stata dedicata ad approfondimenti scientifici sul ruolo dell’esercizio fisico per la prevenzione e la cura delle principali patologie croniche, nel pomeriggio si è discusso concretamente di programmi personalizzati, misurazione di parametri e valutazione dei miglioramenti dei pazienti, utilizzando le avanzate attrezzature Technogym.

Il ruolo della Wellness Foundation

Nel 2003 Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, ha istituito la Wellness Foundation, un ente no-profit che sostiene la ricerca scientifica, l'educazione alla salute e promuove lo stile di vita ‘ Wellness’. La visione a lungo termine sul benessere come stile di vita è stata infatti introdotta da Alessandri nel 1993 e si basa sull’innovativo concetto olistico di ‘wellness’, che unisce esercizio fisico regolare, alimentazione sana ed equilibrata e approccio mentale positivo. Nel corso degli anni, sia Technogym che Wellness Foundation hanno lavorato per promuovere il benessere come opportunità sociale per tutti: questo nuovo modello ha trasformato il modo in cui le persone si avvicinano al fitness e ha avuto un impatto su innumerevoli vite in tutto il mondo. Il wellness prevede una modifica costruttiva delle abitudini in tutti gli aspetti della vita, per un miglioramento sociale.

Attraverso la Wellness Foundation, Alessandri svolge un ruolo fondamentale nell'iniziativa ‘Wellness Valley’, un progetto lungimirante volto a rendere la Romagna il primo distretto del benessere in Europa, per migliorare la vita delle persone e valorizzare il benessere come opportunità di sviluppo economico. Per i governi, il wellness costituisce infatti un’opportunità per ridurre i costi del servizio sanitario attuando politiche pubbliche che promuovono la salute in ogni aspetto della società; per le aziende, è un’opportunità per sviluppare programmi di wellness aziendale, vantaggiosi sia per i dipendenti in termini di qualità della vita, sia per le aziende in termini di creatività e aumento di produttività; infine, per i cittadini è un’opportunità per migliorare la propria salute e la propria vita quotidiana grazie a un'attività fisica regolare. A conferma di ciò, Alessandri e Wellness Foundation contribuiscono dal 2009 alle iniziative del World Economic Forum di Davos, nell’ambito del quale Alessandri è fra i promotori del gruppo di lavoro dedicato ai temi della salute e della qualità della vita. Ogni inverno, il Forum riunisce figure di spicco del panorama politico, imprenditoriale, economico, giornalistico internazionale per discutere delle tematiche più urgenti per il mondo, soprattutto per quanto riguarda salute e ambiente.

La Wellness Foundation ha inoltre collaborato recentemente con Camillo Ricordi, uno dei massimi esperti mondiali in materia di diabete e direttore del Diabetes Research Institute di Miami per il suo libro ‘Il codice della longevità sana’.