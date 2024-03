Il centrosinistra si allarga. M5S, c’è l’accordo col Pd: lista pronta entro Pasqua

Cesena, 26 marzo 2024 – Nelle ’segrete stanze’ del coordinamento provinciale del M5S sta prendendo corpo la lista per le comunali che si alleerà con il centrosinistra sostenendo il candidato Enzo Lattuca del Pd, il partito nemico giurato a Cesena per quindici anni.

I giochi paiono fatti, anche se la lista deve essere ancora definita e corroborata, e l’annuncio potrebbe avvenire prima di Pasqua, entro la settimana. Piazza pulita degli attuali militanti più significativi del movimento, a partire dal capogruppo Claudio Capponcini, il quale ha dichiarato che una lista era già pronta, e che non hanno aderito alla linea declinata dal coordinatore regionale on.Marco Croatti e da quello provinciale Mauro Frisoni anche nel territorio cesenate, basata sul confronto e sull’alleanza con Pd e progressisti sulla base delle convergenze programmatiche.

La fondatrice del M5S cesenate ora non più iscritta Natascia Guiduzzi, l’ha definito un atto contro natura. Della lista faranno parte un gruppo pentastellati in questi giorni contattai e incontrati fra cui Vittorio Valletta, uscito da Cesena Siamo Noi dove è stato due volte candidato sindaco e consigliere comunale e ritornato all’ovile politico, il movimento da cui si autosospese nel 2013. Correva la voce che potrebbe farne parte Andrea Bertani, ex consigliere regionale, che smentisce. "Ho già dato, parlate con Frisoni".

L’accordo con il sindaco ricandidato è a buon punto, mancano i dettagli. Non che Lattuca faccia i salti mortali per farlo entrare nell’alleanza, ma considera l’ingresso del nuovo M5S sostenuto da miti consigli cooperanti un valore aggiunto del campo largo ormai extralarge. Dove qualche alleato dovrà ingoiare il rospo. Il responso elettorale peserà infatti nella scelta di Lattuca, se vincitore, sugli assessori.

La linea del coordinatore provinciale Frisoni prende corpo: a San Mauro Pascoli il M5S ha dichiarato l’appoggio al candidato del centrosinistra, il dem Morris Guidi. A Savignano e Gambettola partecipa ai tavoli della coalizione di centrosinistra per definire un accordo sul programma. A Savignano, dove è consigliere comunale Frisoni, la lista dei M5S verrà presentata mentre a San Mauro Pascoli e Gambettola attivisti pentastellati saranno inseriti in quella dell’alleanza di centrosinistra. A Cesena la partita, non indolore, sta per chiudersi.