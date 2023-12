Morto l’ex sindaco di Cesena Piero Gallina

Cesena, 26 dicembre 2023 – Addio a Piero Gallina, l’esponente del Partito repubblicano aveva 81 anni. Era stato eletto sindaco di Cesena nel 1986, rieletto nel 1990 fino al 1992, quando diede le dimissioni. È stato anche presidente della Provincia di Forlì – Cesena dal 1995 al 2004.

Giovedì 28 dicembre, dalle 10 alle 18, sarà allestita la camera ardente nel Municipio di Cesena.

"Di Piero Gallina, persona onesta e generosa, mi rimarranno la sua simpatia e il suo modo di affrontare la vita, sempre con il sorriso e con uno sguardo leggero ma mai superficiale. È stato sindaco di Cesena, e successivamente Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, in anni in cui sono state fatte scelte strategiche che davvero guardavano alle future generazioni: una su tutte, quella di portare l'Università nella nostra città", è il ricordo del primo cittadino Enzo Lattuca.

"La nostra città, con i suoi 5.000 studenti, è oggi città universitaria a tutti gli effetti e questo risultato è in gran parte merito suo e della sua lungimiranza”, ricorda il Pd di Cesena in una nota. “Dall’urbanistica allo sviluppo del progetto della Secante, le sue scelte avevano una visione lunga e lungimirante, di cui oggi tutte e tutti noi beneficiamo”, scrive il Pd locale.

Era stato insegnante di educazione fisica e un grande sportivo, passione che lo ha portato a spendersi molto per lo sport anche nelle istituzioni, specie per l’atletica e il basket, senza dimenticare la ristrutturazione dello stadio nell’estate del 1988.

“Oggi è veramente una giornata triste perché perdiamo uno dei migliori amministratori che abbiamo avuto in Romagna, non solo un grande sindaco ma anche un presidente della Provincia straordinario che ha cercato di integrare il più possibile il territorio forlivese con quello cesenate. Ho avuto l’onore di succedergli alla Presidenza in Provincia, ma mi univa a lui anche un rapporto di amicizia e una grande collaborazione”, sono le parole del consigliere Massimo Bulbi.

"Lo ricorderò sempre per la sua personalità forte e tenace e una spiccata ironia con cui sapeva affrontare anche le situazioni più critiche. Da lui c'era sempre da imparare ed è stato un privilegio averlo conosciuto. Il nostro territorio perde un pezzo della sua storia oggi, un vero uomo delle istituzioni”, dice la segretaria del Pd forlivese Gessica Allegni.