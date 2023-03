Cesena 2005 ospita Calderara con l’intento di restare al vertice

Questa sera alle 21 la Cesena Basket 2005 tornerà in campo per ospitare al PalaIppo Calderara nell’ottava giornata del girone playout del campionato di serie D maschile. L’obiettivo salvezza è ormai a un passo per la squadra di coach Emiliano Solfrizzi (nella foto), attualmente prima nel raggruppamento appaiata a Casalecchio a quota 14 punti. Gli avversari di turno (battuti all’andata al loro domicilio 51-61) fanno invece parte del gruppone che si trova a 8, due in meno rispetto alla Torre Reggio Emilia, terza. Proprio La Torre aveva battuto i cesenati la scorsa settimana esultando al fotofinish 70-66.