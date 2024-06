Civitanova, erbacce e degrado: area camper abbandonata

La stagione estiva è iniziata, Civitanova è Bandiera blu stabilmente da anni, eppure sull’area camper uno standard di qualità accettabile non riesce a fornirlo.

Non per i servizi (acqua, ricarica elettrica) garantiti dalle colonnine su ogni piazzola, ma come si può immaginare di presentarsi a giugno con un’area in queste condizioni non si comprende. Ieri mattina in quel rettangolo che si trova in piazzale Europa, al centro della zona commerciale, a due passi dal casello della A14, e già in posizione non proprio salubre per non dire che la distanza dal mare è notevole, il deserto perché di caravan se vedono con il contagocce ma soprattutto ci sono tante erbacce e ovunque, ad invadere anche tutte le postazioni sosta. Aperta la sbarra di accesso, normalmente chiusa perché si entra soltanto dopo essersi registrati attraverso l’apposita App. Non una bella cartolina.

Per realizzare l’area camper, tra l’altro, l’amministrazione comunale ha speso 130.000 euro. È sempre vuota e pure poco manutenuta.