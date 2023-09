Civitanova, Gironacci passa alla Lega, il sindaco revoca la delega al turismo

Civitanova, 30 settembre 2023 – Revocata la delega all’assessore al turismo Manola Gironacci. Dopo il passaggio alla Lega ufficializzato ieri (era stata eletta consigliere comunale con la lista civica Civitanova unica, e poi nominata assessore) il sindaco ha preso provvedimenti e le ha tolto la delega.

Gironacci non è più in giunta e non è più in consiglio comunale. Una scelta politica quella di passare sotto le insegne di Salvini pagata a caro prezzo, probabilmente fatta senza paracadute. Stamattina il comunicato stampa del sindaco Ciarapica che congeda l’assessore.

“Prendo atto - scrive - del passaggio in Lega dell’Assessore Manola Gironacci, le auguro il meglio per il suo futuro in un partito che stimo e rispetto, ma questa decisione ha inevitabilmente compromesso quel necessario rapporto di fiducia per il quale, ad inizio mandato, l’ho scelta come assessore nella lista civica “Civitanova Unica”, pur non essendo stata eletta. Pertanto, dopo una attenta riflessione, ho deciso di revocare tutte le deleghe a lei conferite. Pur riconoscendo la libertà di azione politica di ognuno, la scelta di entrare in un movimento politico è stata una scelta maturata e adottata autonomamente, senza nessuna condivisione, né con il sottoscritto, né con la lista di appartenenza, che merita rispetto oltre alla sua giusta rappresentazione in giunta, frutto di un'elezione svoltasi appena un anno fa. Un comportamento dunque lontano dal mio modo di fare che non posso né accettare, né condividere. Ringrazio la Gironacci per il lavoro svolto fino ad oggi, certo di essere stato sempre disponibile e aperto al confronto. Ogni giorno insieme a tutti gli assessori della mia giunta ci confrontiamo per fare le scelte migliori per il bene della nostra città. Scelte che richiedono reciproca lealtà, fiducia e stima”. Per il momento il sindaco manterrà tutte le deleghe revocate alla Gironacci.