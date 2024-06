Civitanova, aumentano gli incidenti per moto e bici

Civitanova Marche, 7 giugno 2024 – Già sopra quota 90, dall’inizio dell’anno, gli incidenti stradali rilevati dagli agenti della polizia municipale in città: un aumento significativo se si pensa che, in media, sono 200 i sinistri che si registrano nel corso di un anno intero. Un triste segno più, dunque, rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno.

La statale Adriatica con i suoi incroci, in particolare il tratto di via Martiri di Belfiore, risulta essere la strada più pericolosa di Civitanova, dove si sono verificati più incidenti stradali nel periodo preso in esame. I dati in questione sono stati resi noti dal comandante della polizia municipale, Daniela Cammertoni, e fanno riferimento al periodo compreso dal primo gennaio al primo giugno: i primi cinque mesi dell’anno.

“Bisogna considerare che in media, ogni anno, vengono rilevati dalla polizia locale circa 200 incidenti – ha spiegato il comandante Cammertoni –. Quest’anno al primo giugno già sono accaduti 92 sinistri. Un aumento, quindi, significativo rispetto ai primi 5 mesi del 2023 quando gli incidenti rilevati sono stati 83, di cui 14 relativi agli utenti deboli: conducenti di motocicli, ciclomotori, velocipedi e monopattini. Si evidenzia, dunque, un aumento degli incidenti in cui sono coinvolti conducenti di veicoli a due ruote, biciclette e monopattini: 27 nei primi cinque mesi del 2024 contro 14 dello stesso periodo nel 2023.

È necessario prestare maggiore attenzione soprattutto agli incroci, in quanto il mancato rispetto della precedenza costituisce la maggiore causa di incidente stradale. Un plauso, infine, agli agenti e agli ufficiali, che con impegno e professionalità, ogni giorno, assicurano il servizio di infortunistica stradale a beneficio di tutti gli utenti della strada a partirea quelli più deboli” ha concluso.

Analizzando le statistiche sugli incidenti, emerge che la statale Adriatica è la strada più pericolosa. Sono dieci gli incidenti rilevati, fino al primo giugno, in via Martiri di Belfiore, il tratto sud della statale 6, 6 quelli in via Colombo, tratto nord della statale all’altezza del quartiere di Fontespina, 4 in via Aldo Moro, 4 in via Carducci, sempre un tratto della statale, 5 in via Silvio Pellico, lungo la strada 485, nel quartiere di Santa Maria Apparente. pi ancora 6 in via Dante Alighieri, la strada 485 nel quartiere di San Marone, tre in via Indipendenza e tre infine sul lungomare sud.