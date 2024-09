Lotta a bullismo e spacciatori: vigilanti sui bus per gli studenti

Civitanova, 30 settembre 2024 – Personale dell’Atac effettuerà l’assistenza e la vigilanza sugli autobus che trasportano gli studenti e che collegano i quartieri di Santa Maria Apparente, San Marone, Fontespina-Quattro Marine e Civitanova Alta con le scuole dell’obbligo. Si tratta della prosecuzione di un servizio che l’azienda ha in convenzione con il Comune di Civitanova da tempo, per un corrispettivo che ammonta a 42.569 euro e che copre il periodo tra settembre 2024 e giugno 2025, l’intero anno scolastico.

Il controllo di quanto accade a bordo degli autobus è in vigore da alcuni anni e mira a garantire la sicurezza dei ragazzi e delle ragazze su alcuni tratti di percorrenza, con l’obiettivo di fare prevenzione rispetto a fenomeni come quello del bullismo, che spesso proprio a bordo dei mezzi che trasportano gli studenti viene esercitato, e per scoraggiare spacciatori che dovessero individuare nei giovanissimi le prede dei loro commerci. Il personale dell’Atac, azienda comunale che peraltro dal 2005 effettua il servizio di trasporto scolastico, rappresenta una garanzia per le famiglie e un punto di riferimento per i ragazzi che dovessero avere bisogno della figura di un adulto per eventuali problemi a bordo o nei pressi degli autobus. La convenzione è stata firmata e deliberata dalla giunta.

l. c.