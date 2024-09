Baby gang al parco, derubato un bambino di 10 anni

Civitanova, 29 settembre 2024 – Baby gang in azione al parco: nel mirino finisce un bambino di 10 anni, derubato del portafoglio mentre si trovava con un suo amico. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, è avvenuto l’altra mattina, intorno alle 8, nell’area verde nei pressi del supermercato Coal, di fronte agli uffici della polizia stradale lungo la statale Adriatica.

Due amici, di 10 e di 12 anni, si trovavano nei paraggi quando sono stati avvicinati e circondati da un gruppetto di quattro ragazzini, più o meno coetanei, con i quali hanno cominciato a parlare. Due battute e sembrava proprio che i quattro fossero dei ragazzini simpatici e che volessero fare amicizia. Ma mentre i due amici scambiavano quattro chiacchiere con loro, uno di questi è riuscito a mettere le mani nella tasca dei pantaloni del ragazzino di 10 anni e a far sparire, in un attimo, il portafoglio, senza che la vittima si accorgesse di nulla. A un certo punto il quartetto si è allontanato, e soltanto a quel punto i due bambini si sono resi conti di essere finiti nel mirino di malintenzionati. Il bambino di 10 anni si è accorto di non avere più in tasca il portafoglio, dove teneva qualche decina di euro.

Quando i due ragazzini hanno visto passare da quelle parti la Volante della polizia, hanno fermato gli agenti raccontando loro quello che era successo soltanto poco prima e fornendo una descrizione dei quattro ragazzini che li avevano fermati nel parco. Ora sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato per fare luce sull’episodio avvenuto l’altra mattina. Chiara Marinelli