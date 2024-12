Pestaggio fuori dal locale a Civitanova, soccorsi due giovani

Civitanova, 19 dicembre 2024 – Presi a botte da un gruppo di uomini, trovano rifugio in un locale del centro e chiamano i soccorsi. È finita al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta la serata di un 23enne e di un 24enne, entrambi tunisini e residenti uno a Latina e l’altro a Foggia, che l’altra sera stavano trascorrendo alcune ore in un locale di Civitanova.

L’allarme è scattato intorno alle 3. Uno dei due, secondo la versione fornita dalle vittime ai carabinieri, stava parlando all’interno del locale con una ragazza. A un certo punto, non si sa per quale motivo, lei si sarebbe arrabbiata con lui, lanciandogli addosso il cocktail che stava bevendo. Quindi, avrebbe chiesto aiuto ad alcune persone che erano lì. Fuori dal locale un gruppetto di uomini avrebbe accerchiato il tunisino e il suo amico e lì sarebbero volati calci e pugni contro il 23enne e il 24enne. Sarebbero stati malmenati anche mentre erano a terra. I due sarebbero poi riusciti a divincolarsi e a scappare via a piedi, raggiungendo un locale del centro. Lì avrebbero chiamato i soccorsi. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i soccorritori della Croce Verde e del 118.

I due erano messi piuttosto male, anche se coscienti. Avevano ferite e tumefazioni al volto, dolori vari sparsi per tutto il corpo. Dopo le prime cure ricevute in strada, entrambi i giovani sono stati caricati a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto soccorso per essere sottoposti ad una serie di controlli. Da accertare l’eventuale presenza di traumi al capo.

All’ospedale di Civitanova Alta, poco dopo, sono arrivati anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno acquisito la testimonianza delle due presunte vittime dell’episodio di violenza e ora sono in corso le indagini da parte per fare luce sulla vicenda avvenuta l’altra notte.