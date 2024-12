Rissa fuori da un locale, urla e botte nella notte: due ragazzi feriti

Matelica (Macerata), 9 dicembre 2024 – Momenti di tensione in piena notte tra sabato e domenica a Matelica per una violenta rissa tra ragazzi scoppiata fuori da un locale. Nella notte tra sabato e domenica, infatti all’uscita, di un noto locale notturno alcuni ragazzi sono arrivati alle mani, tra urla e schiamazzi, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.

La vicenda, le cui circostanze sono ancora tutte da chiarire, si è consumata in una normale serata per questa discoteca dell’entroterra che è molto frequentata dai giovani nel fine settimana. Dalle prime ricostruzioni fatte sembrerebbe che all’origine di tutto ci sarebbero stati degli scambi di battute, sempre più pesanti, tra due gruppi di ragazzi giunti da paesi vicini, Tolentino e San Severino in particolare. Una situazione che sarebbe rapidamente degenerata, arrivando infine ad uno scontro fisico con spinte e schiaffi. Il parapiglia iniziato all’interno del locale, è poi proseguito fuori. Subito è scattata la chiamate alle forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri di Matelica e della Compagnia di Camerino.

I militari dell’Arma hanno fermato i ragazzi, dividendoli, e identificando tutti i protagonisti del tafferuglio che sono stati anche sottoposti ai test alcolemici che sono risultati positivi. Alcuni nella rissa sono rimasti feriti. Sul posto, infatti, è arrivata anche un’ambulanza per soccorrere due ragazzi che hanno riportato delle contusioni.