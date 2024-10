Civitanova, titolare apre la porta e si distrae: cliente ripulisce la cassa del kebab

Civitanova Marche, 28 ottobre 2024 – Approfitta di un momento di distrazione del titolare, arraffa i soldi nel registratore di cassa e scappa via. Furto, l’altra notte, al ’Kebabbissimo’, il locale di corso Umberto I a Civitanova. Un’attività che solitamente è aperta fino a notte fonda. Sono in corso le indagini in corso da parte della polizia intervenuta sul posto dopo l’accaduto.

Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzanotte quando un uomo, un cliente già noto, ha approfittato di un attimo di distrazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale, che era uscito per far arieggiare il locale, lasciando le porte di ingresso spalancate. Lui è uscito e il cliente ne ha approfittato subito. È entrato nel locale, ha puntato dritto al registratore di cassa e ha preso i soldi che erano custoditi all’interno: circa 300 euro, tutti i contanti. Secondo una prima stima fatta sarebbe questa la somma che il ladro avrebbe arraffatto. Poi si è dileguato, facendo finta di niente. Soltanto quando era ormai troppo tardi il titolare si è accorto del furto. Così ha chiamato la polizia.

Sul posto, subito dopo la segnalazione da parte della vittima, sono intervenuti gli agenti del commissariato che proprio in quel momento si trovavano nei paraggi del centro città, impegnati nei consueti controlli notturni che nel fine settimana sono stati intensificati per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e scongiurare episodi di microcriminalità e la movida molesta del weekend. A quel punto gli agenti hanno raccolto la testimonianza del titolare di ’Kebabbissimo’ e ora sono in corso le indagini per dare un nome e un volto al ladro che si è messo in azione nel locale di corso Umberto I. L’identificazione è in corso e il ladro avrebbe le ore contate.