Sull’Ape con i sedili rubati. Un 39enne ai domiciliari

Controlli dei carabinieri in provincia, finisce nei guai un uomo di 39 anni: trasportava i sedili di una Smart che erano stati rubati poco prima e doveva scontare una condanna per guida senza patente. A fermarlo sono stati carabinieri della Compagnia di Macerata, impegnati nei servizi di controllo del territorio per contrastare e prevenire, in particolare, truffe ai danni di anziani, furti e spaccio di stupefacenti. Nel fine settimana appena trascorso è stato effettuato un servizio coordinato in provincia. In azione 16 pattuglie e 35 militari, che hanno controllato alcune attività commerciali ed effettuato numerosi posti di controllo.

Sono state identificate in tutto 94 persone ed elevate tre sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per guida senza l’uso delle cinture di sicurezza e per l’omessa revisione del veicolo. I militari della stazione di Treia e del Nucleo radiomobile di Macerata hanno intercettato e controllato un’Apecar che trasportava alcuni sedili di una Smart. Il conducente, un 39enne di Treia già noto ai militari, è stato denunciato per ricettazione, poiché i sedili sono risultati provento di furto, messo a segno soltanto poco prima. I sedili sono stati, subito dopo le formalità di rito, restituiti al legittimo proprietario. Inoltre l’uomo è stato anche denunciato per guida senza patente, perché revocata. Alla fine il 39enne è stato arrestato e messo ai domiciliari, come da ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona: deve espiare la pena di sei mesi di reclusione per il reato di guida con patente revocata, commesso nel 2020 e reiterato nel biennio.

Inoltre, il Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Macerata ha denunciato due persone, una donna di Cingoli e un uomo di Macerata, per guida in stato di ebbrezza: entrambi, fermato nel capoluogo nell’ambito dei controlli disposti per il fine settimana, sono risultati positivi al test dell’etilometro, rispettivamente con un tasso alcolico pari a 1,83 g/l e 1,34 g/l. A entrambi è stata ritirata la patente di guida.