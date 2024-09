Strade allagate a Civitanova: traffico in tilt e disagi ovunque

Civitanova Marche, 18 settembre 2024 – Civitanova sott’acqua, è emergenza in tutti i quartieri. In centro traffico paralizzato a causa del sottopassaggio di via Buozzi ridotto ad una piscina e dell’impraticabilità del sottovia del Castellaro e sono in campo i tecnici del Comune e i volontari della Protezione civile che insieme ai vigili urbani stanno cercando di risolvere le criticità maggiori.

Ma i disagi sono ovunque. Non c’è quartiere in cui le strade non siano allagate, dal centro a Fontespina. Grossi problemi davanti alle scuole, perché in alcuni istituti stamattina era possibile entrare soltanto con il canotto. Allagati molti locali situati a pianoterra e ci sono quartieri in cui residenti non riescono nemmeno ad uscire di casa, tanta è l’acqua che si è accumulata tra carreggiate e marciapiedi.

Civitanova Marche è sott'acqua: traffico in tilt a causa degli allegamenti ad alcuni sottopassaggi

Trasformato in un fiume viale Vittorio Veneto, dove tra l’altro è stato appena rifatto l’asfalto, ma dove i tombini non sono riusciti ad assorbire l’acqua e ci sono stati momenti critici per gli automobilisti che non riuscivano a guardare il tratto di strada tra via Vodice e via Montello, E’ il risultato della pioggia battente che per tutta la notte e parte della mattinata si è riversata sulla città, alternando scrosci violenti. Allagata anche la superstrada dove si sono formate code lunghissime.