Diodato mette il ‘Rossini’ di Civitanova nel tour

Civitanova, 7 febbraio 2024 – Diodato al teatro Rossini. Il noto cantautore, che ieri sera si è esibito in occasione della prima serata del Festival di Sanremo con il suo nuovo brano ‘Ti muovi’, salirà sul palco del teatro Rossini la sera del prossimo 18 ottobre, per un concerto organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Teatri. La serata rientra nel tour autunnale dell’artista, prodotto da Magellano concerti, i cui biglietti sono già disponibili sui TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket.

Dopo l’esibizione di ieri, ‘Ti muovi’ è uscita su tutte le piattaforme digitali. Oltre che autore, Diodato ne è anche il produttore artistico, insieme con Tommaso Colliva, che fu al suo fianco in "Che vita meravigliosa". La canzone è "una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate. E l’emozione, partendo dall’etimologia della parola stessa, è qualcosa che crea movimento, che scuote equilibri e rimette in discussione le verità che avevamo con fatica costruito. È il riaffiorare di sensazioni e visioni che sembravano essere lontane, ma che riemergono con forza forse anche per volontà". Diodato, già vincitore della settantesima edizione di Sanremo con ‘Fai rumore’ (2020), in occasione della serata delle cover in programma venerdì, canterà "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De Andrè, insieme al collega genovese Jack Savoretti. Una performance per omaggiare il cantante genovese a 25 anni dalla sua scomparsa. Nato ad Aosta ma originario di Taranto, Antonio Diodato si presenta sul palco dell’Ariston per la quarta volta, a dieci anni dalla sua prima apparizione con ‘Babilonia’. A gennaio, ha vinto il Ciak d’Oro per la categoria "Miglior canzone originale" con il brano "La mia terra", parte della colonna sonora del film Palazzina Laf, diretto da Michele Riondino con cui condivide la direzione artistica dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante. Annunciando il suo tour nei teatri, il cantautore ha dichiarato di essere "pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live". A primavera pubblicherà un album registrato in studio dove ripercorre le emozioni dei live vissuti sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni. Per maggiori informazioni sui concerti rivolgersi a 0871 685020 - 085 9433361.