Orchestra Santa Balera in tour: le prime date dei ragazzi che hanno portato la Romagna sul palco dell’Ariston

Bologna, 28 febbraio 2024 - La Nuova Orchestra Santa Balera, reduce dalla fortunata partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2024, ha annunciato le prime date del tour in Emilia-Romagna. L'appuntamento confermato più vicino è quello del 1° maggio a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).

Il progetto

Il complesso, il cui produttore è il patron del Mei di Faenza (Meeting delle Etichette Indipendenti) Giordano Sangiorgi, è composto da musicisti e ballerini con un'età media di 20 anni, provenienti dal circuito "Vai Liscio" a cura della Regione Emilia-Romagna e coinvolti anche in progetti paralleli. Il gruppo, giovane ma di grande talento, si è consolidato come simbolo della "Generazione Z del liscio" e dopo la partecipazione al Festival ha aumentato il proprio prestigio.

Sul palco del Teatro Ariston, il gruppo si è esibito davanti alla platea e a circa 13 milioni di telespettatori sulle note di "Romagna Mia", l'inno composto da Secondo Casadei che festeggia quest'anno 70 anni dalla nascita. Il video dell'esibizione al Festival ha al momento superato le 200.000 visualizzazioni su YouTube.

Il tour

La band ha annunciato le prime date di un tour che li vede viaggiare per il territorio dell'Emilia-Romagna a portare il liscio davanti a nuovi pubblici. Ecco l'elenco degli appuntamenti che, per ora, sono confermati:

1° maggio : Savignano sul Rubicone (FC) , per festeggiare i 70 anni di "Romagna Mia";

: , per festeggiare i 70 anni di "Romagna Mia"; 1° giugno : Ravenna , Festa dell'Esp;

: , Festa dell'Esp; 14 giugno : Rimini , Liscio Street Parade;

: , Liscio Street Parade; 7 settembre : Forlì , per l'evento "Cara Forlì";

: , per l'evento "Cara Forlì"; 4 ottobre: Faenza (RA), al Mei per il Premio "Tamburini"

Sono in attesa di conferma, inoltre, le presenze alla "Festa dei Portici" di Bologna e alla "Notte Rosa" sulla Riviera Adriatica, oltre a vari altri appuntamenti.

"I giovani riscoprono il liscio e il folk”

"C’è una terza generazione che sta prendendo in mano il testimone del nuovo liscio in Romagna, - dichiara il produttore Giordano Sangiorgi - sono tutti musicisti giovani, ma di grande qualità. I ragazzi hanno progetti paralleli nei più diversi ambiti musicali e provengono dal circuito Vai Liscio della Regione Emilia Romagna, che ha supportato la presenza dell'orchestra Santa Balera a Sanremo, con all’interno il circuito che ha toccato dieci balere, avvicinando ancora più i giovani al liscio e al mondo del ballo."

"In Emilia Romagna, e anche in molte parti d' Italia - continua Sangiorgi - le nuove leve si stanno appropriando del liscio e del folk come espressione di musica libera e indipendente in cui si può contemporaneamente recuperare la tradizione con un occhio alla sperimentazione e all’innovazione, senza omologarsi ai suoni commerciali. Insomma, una importante alternativa al mainstream tutto uguale delle piattaforme social. Giovani musicisti, cantanti, autori e compositori, dj, ballerini, per un grande spettacolo realizzato da una nuova generazione che merita di essere raccontata e valorizzata".