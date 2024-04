Avis dona 10 defibrillatori alle scuole di Bologna: corsi sulle manovre salvavita L’iniziativa per celebrare gli 85 anni di attività in città è svolta in collaborazione con Croce Rossa. Coinvolti l'istituto comprensivo numero 6, il numero 13, il numero 22, il Liceo Arcangeli e l’Istituto Aldini Valeriani