Corso gratuito di primo soccorso

Cosa fare quando si è di fronte a un problema che mette a rischio la salute o la vita, come un trauma o un’ostruzione delle vie aeree, e si attende l’ambulanza? Una situazione spesso complessa, anche dal punto di vista emotivo, che può essere affrontata al meglio, applicando alcune semplici manovre di primo soccorso. Per questo la pubblica assistenza Croce Italia Comune di Pianura OdV organizza, sabato, dalle 9 alle 12, al centro culturale "Il Bargello", un percorso formativo di primo soccorso dal titolo ’Ridurre l’attesa può salvare una vita’. Si tratta di un corso gratuito aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di diffondere la cultura tempestiva di primo intervento e spiegare come comportarsi, anche dal punto di vista pratico, mentre si attendono i soccorsi. L’evento ha anche l’obiettivo di far comprendere ai cittadini le pratiche da evitare: intervenire in maniera sbagliata può, infatti, peggiorare la situazione. Tra i temi e le manovre di primo soccorso che verranno spiegate il massaggio cardiaco da iniziare immediatamente in caso di arresto cardiocircolatorio, la disostruzione delle vie aeree, alcune nozioni su come tamponare una ferita e la corretta gestione di una persona che ha subìto una caduta o un trauma. Prenotazione al numero 339-3511509.