Investito in monopattino il 25 aprile: 36enne muore in ospedale

Bologna, 29 aprile 2024 - Era stato investito il 25 aprile mentre sfrecciava sul suo monopattino: dopo 4 giorni di agonia, è morto all'ospedale Maggiore. Aveva 36 anni. Il terribile incidente stradale risale a giovedì pomeriggio scorso. La vittima viaggiava su un monopattino e stava percorrendo via San Donato in direzione centro quando, giunto all'incrocio con viale Zagabria, è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 51 anni. Il 36enne, originario della Tunisia e residente a Bologna, è deceduto oggi all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Per i rilievi dell'incidente era intervenuta la polizia locale.