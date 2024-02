Travolta da un monopattino. Anziana di 88 anni all’ospedale

Una pensionata di 88 anni, martedì mattina scorso, poco prima delle 11, è stata travolta da un monopattino che stava percorrendo contromano la corsia preferenziale destinata agli autobus, in via Saragozza.

Il conducente del mezzo a due ruote, dopo avere urtato l’anziana, è scappato.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, che ha ricostruito l’accaduto, mentre la pensionata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso del Policlinico Sant’Orsola per gli accertamenti del caso, in codice di media gravità: qui ha ricevuto dieci giorni di prognosi.

Secondo quanto accertato dagli agenti e dai testimoni, l’anziana, che dal marciapiede stava attraversando la strada diretta verso il lato del portico, è stata investita dal monopattino che era diretto verso il Meloncello e stava percorrendo la corsia preferenziale contromano. Ora è caccia all’uomo che guidava il mezzo elettrico.