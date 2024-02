Iniziativa dell’Avis: "Donazione di capelli. Si creano parrucche per le donne malate"

Non solo sangue e plasma. L’Avis emiliano-romagnola ha iniziato a raccogliere anche capelli, donati per creare parrucche solidali a favore dei pazienti oncologici alle prese con la chemioterapia. Il progetto, già avviato a gennaio, è stato presentato nella Casa del Donatore vicino all’ospedale Maggiore, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. Sono 40 le sedi Avis in altrettanti comuni della regione dove è possibile donare i capelli, e sono 70 i parrucchieri che hanno aderito all’iniziativa. Chiome e ciuffi (servono almeno 40 centimetri di lunghezza) vengono poi affidati alla onlus Tricostarc, che compone le parrucche. Finora sono una quarantina le buste consegnate con le ciocche raccolte.

"Noi doniamo sangue – spiega Maurizio Pirazzoli, presidente di Avis Emilia-Romagna – ma da diversi mesi ci stiamo anche organizzando per mettere le nostre sedi a disposizione dei parrucchieri che aderiscono alla raccolta dei capelli, perchè è un elemento del percorso di cura". Le parrucche per i malati oncologici sono ormai un vero e proprio "presidio medico – sottolinea la presidente di Tricostarc, Giusy Giambertone –. Quando la malattia colpisce anche l’aspetto estetico, come ad esempio la caduta dei capelli, in particolare per le donne diventa una lettera scarlatta. Quindi anche solo per mantenere la privacy, la parrucca è uno strumento fondamentale. Molte donne chiedono trattamenti alternativi, o rifiutano la chemio, per paura della perdita di capelli".