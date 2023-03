Diga di Ridracoli e la tracimazione, come vederla: solo oggi accesso alle auto

Forlì, 5 marzo 2023 – Una bella giornata di sole con temperature quasi primaverili ha accompagnato il primo giorno della tracimazione (video): ieri mattina sono arrivate centinaia di persone che a piedi o in bicicletta hanno voluto raggiungere il coronamento del grande sbarramento alto 103 metri, per godersi lo spettacolo sempre affascinante della cascata d’acqua (foto) sul Bidente insieme ai paesaggi mozzafiato del lago, circondato dai crinali innevati e protetti dal Parco nazionale. Da una parte la sicurezza della diga, dall’altra l’avvicinarsi del fine settimana: alla fine, la tracimazione si è materializzata proprio tra venerdì e sabato, favorendo così l’arrivo dei primi visitatori.

Coppie, famiglie con bambini, ciclisti, escursionisti dal passo lungo ma anche pensionati hanno affrontato la ripida salita della strada di accesso che sbuca nel piazzale della diga. Lì hanno trovato ad attenderli anche le telecamere di Rai3 Emilia Romagna. Tanti i selfie e gli scatti sulla cascata e il lago e si sono sprecate le espressioni di stupore di adulti e bambini: "Meraviglioso... sembra un film... veramente suggestivo, è uno spettacolo...". Il presidente Tonino Bernabè ha passato ore a rispondere al telefono ai giornalisti di varie testate.

Tutti però sono saliti a piedi perché l’apertura ufficiale della stagione turistica alla diga e dintorni inizia oggi: ieri, quindi, non era consentito l’accesso in auto; oggi sì; domani di nuovo stop fino a domenica prossima. "Dalle 10 alle 17 – precisa Massimo Casadei della cooperativa Atlantide, che gestisce l’accoglienza a Ridracoli – si potranno visitare sia la diga che Idro, l’eco museo delle acque. La data era stata fissata per tempo e per tutto il mese si potrà accedere con l’auto alla diga il sabato e la domenica".

L’impressione è che quest’anno il momento della tracimazione fosse particolarmente atteso e non solo per le ricadute positive nella lotta alla siccità: "Sono state tante le richieste di informazioni ricevute durante il periodo di chiusura a dimostrazione che il turismo in questa parte di Appennino Romagnolo si è consolidato grazie sempre a nuove proposte ed attività come le gite in battello elettrico sul lago, i corsi e le escursioni in canoa, in mountain bike o e-bike, ai corsi e laboratori di varia natura e agli eventi".

E già i ristoranti della zona (l’agriturismo ‘Il Mulino’, Il ‘Palazzo’ e la ‘Vera Romagna’) sono tempestati di telefonate. Lo conferma Giovanni Mantini, giovane gestore del noto e storico ristorante ‘Il Palazzo’: "Siamo contenti, abbiamo molte prenotazioni per oggi". I visitatori in queste giornate inoltre potranno usufruire dei servizi di bar e piccola ristorazione al chiosco ‘La terrazza sul lago’ presso la diga nonché utilizzare il sentiero natura del Parco nazionale per una facile e panoramica escursione a piedi fino al rifugio Cà di Sopra da dove ammirare sia il lago che la Foresta della Lama e i crinali di Sasso Fratino, riserva integrale patrimonio naturale Unesco.