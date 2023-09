Giù gli occupati a Ancona, crollano gli autonomi: dati Ires e Cgil

Secondo i dati diffusi da Ires e Cgil, nel secondo trimestre dell’anno i lavoratori nelle Marche hanno avuto un calo dello 0,9%: sono 634mila, meno seimila rispetto allo stesso periodo del 2022. Un dato in controtendenza, se rapportato al valore del centro (+1,8%) e dell’Italia (+1,7%), anche se il tasso di occupazione generale rimane sostanzialmente invariato. Il calo è totalmente attribuibile al crollo degli autonomi, che diminuiscono di 28mila occupati (-17,7%); i dipendenti sono 23mila in più (+4,7%). Un calo tutto in rosa. L’occupazione femminile scende al 59,8% (-0,3%). Per gli uomini, invece, il tasso di occupazione è del 74,2% (+0,8%). Il comparto che ha visto la maggiore perdita è l’agricoltura (-31,7%), le costruzioni registrano un significativo aumento (+5,3%), industria stabile (-0,6). "In regione – dice la segretaria Cgil, Eleonora Fontana – assistiamo a un dato in controtendenza e a pagarne le spese sono ancora le donne". Per Fontana, "ci allontaniamo dagli obiettivi di promuovere l’occupazione, migliorare le opportunità e lo sviluppo delle risorse umane". Ciò che tiene a galla l’occupazione "è la significativa crescita nei settori delle costruzioni – aggiunge –, determinata da ricostruzione e bonus fiscali". Tra giugno 2022 e giugno 2023 si sono persi 5.503 posti di lavoro, rilevano Cna e Confartigianato Marche, e la diminuzione coincide col calo delle persone disponibili a lavorare (-11.400). Si è ridotto anche il numero dei disoccupati (-5.896), da 34.955 a 29.059, mentre aumentano i disoccupati senza precedenti esperienze (+1.923), specie donne (+1.678). "Il dato che fa più riflettere – dicono i segretari di Cna e di Confartigianato, Moreno Bordoni e Gilberto Gasparoni – è quello dei lavoratori potenziali, ossia quelli che non cercano attivamente un lavoro ma sono disponibili a lavorare, o cercano lavoro, ma non sono subito disponibili. Passano da 34.603 a 23.647. Si tratta in prevalenza di persone scoraggiate che dichiarano di non aver cercato un impiego perché convinti di non riuscire a trovarlo. Ciò perché c’è sempre più distanza tra le qualifiche richieste dalle aziende e i profili professionali dei disoccupati".