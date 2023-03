Fratello e parente morti nel naufragio, lo Stato non paga il risarcimento ma chiede 20mila euro di tasse

I resti della Katër i Radës, la nave entrata in collisione nel 1997 con la corvetta Sibilia della Marina Militare

Ancona, 15 marzo 2023 – Un fratello disperso e un altro parente deceduto nella cosiddetta tragedia del "venerdì santo" che insanguinò le acque del basso Adriatico. Era il 28 marzo 1997 sul canale d’Otranto, quando una nave con oltre 120 profughi albanesi, tra cui numerose donne e bambini, entrò in collisione con la corvetta Sibilla della Marina Militare italiana. Furono 81 le vittime, solo 34 i sopravvissuti. Il Ministero è stato condannato a risarcire i quattro familiari di quel disperso e di quella vittima, di origini albanesi e tutti residenti a Jesi, in provincia di Ancona, per 200mila euro: la sentenza che attribuisce la responsabilità allo Stato è diventa definitiva 9 anni fa, ma il risarcimento non è mai arrivato, nonostante la causa civile da loro avviata e vinta. Non solo: a 25 anni da quella tragedia al posto dei risarcimenti sono arrivate le cartelle esattoriali. A riceverle proprio i familiari delle vittime, invitate a pagare le spese di deposito di sentenza: quasi 16mila euro più 5mila di sanzione. Ora rischiano una procedura esecutiva. Per questo l’avvocato anconetano Andrea Nobili che segue la famiglia jesina di origini albanesi si è rivolto al garante della Puglia, per chiedere di intervenire e...