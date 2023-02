Rimini, arrivano i Supereroi per i bimbi in ospedale

Rimini, 15 febbraio 2023 - Li avete mai visti i Supereroi? I bambini del reparto di oncoematologia dell’ospedale Infermi di Rimini sì, li hanno avuti tutti per sé. Oggi in occasione della giornata mondiale dedicata al tumore infantile, l’associazione Arop Odv che da anni sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica e le famiglie e bambini che sono seguiti dell'equipe medica, ha preparato una sorpresa per i piccoli pazienti.

L’idea è partita da un gruppo di persone che operano nell’ambito dell’edilizia acrobatica. Sono veri e propri lavoratori edili, di quelli che sanno calarsi sulle superfici verticali degli edifici per svolgere lavorazioni particolari. Questa mattina, per una volta, non erano operai ma Supereroi.

Si sono spogliati della divisa da cantiere e hanno vestito i panni di Superman, Batman, Spiderman, Capitan America e Wonder Woman. Si sono calati dal tetto dell’ospedale arrivando davanti alle finestre del reparto dove i bambini hanno visto arrivare dall’alto i propri eroi.

“Abbiamo scelto i Supereroi della Marvel – spiega Roberto Romagnoli di Arop – perché ci insegnano a sognare, ci mostrano la forza che ci aiuta ad affrontare le sfide quotidiane, ci insegnano a credere negli altri e ci dicono che dove ci sono delle difficoltà c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarci, ma soprattutto ci regalano emozioni e sorrisi. Ma in fondo i veri super eroi sono tutti quei bimbi, quei genitori e quei parenti che, di fronte alla malattia, trovano quei ‘super poteri’ che sono indispensabili per affrontare queste battaglie per la salute”.