Federica Pellegrini, da Ballando con le stelle al relax in piscina con la figlia: la foto è tenerissima

Venezia, 7 ottobre 2024 - Da Ballando con le stelle a un tuffo in piscina, Federica Pellegrini, moglie dell’allenatore pesarese Matteo Giunta, dopo l'ultima puntata della trasmissione che quest'anno la vede tra i protagonisti, si rilassa con la piccola Matilde. Dove? Non a caso in piscina, luogo dove la Divina, tra allenamenti e gare, è praticamente cresciuta: il suo "habitat naturale". L'ex campionessa di nuoto ha postato una foto dolcissima con la figlia su Instagram: in acqua mentre giocano con la pallina.

Federica Pellegrini in vasca con la figlia Matilde; nel tondo assieme ad Angelo Madonia con cui fa coppia a "Ballando con le stelle"

Immagine che non è sfuggita ai follower che hanno subito lasciato commenti: " Diventerà una campionessa come la mamma", scrive uno. C'è anche chi nota che "la piccola cresce in fretta". Ultimamente la mamma ha pubblicato tre scatti in cui si notano i progressi della bambina che già inizia a muovere i primi passetti. Poi c'è chi chiede consigli per avviare i propri figlia al nuoto e chi nota la dedizione della Pellegrini al lavoro senza mai tralasciare la famiglia.

"So che sei una macchina da guerra - scrive una fan - Ma tutta la settimana ad allenarti per ‘ballando’ sicuramente ti alleni anche nuotando, oggi già in piscina con la piccola e sicuramente pomeriggio in vasca con la vostra attività.... Sei Wonder woman, quella vera altroché" Grande Fede".

Il tango a Ballando con le stelle: voti e giudizi

Federica Pellegrini fa coppia a Ballando con le stelle con Angelo Madonia. Come sta andando in versione ballerina la campionessa di nuoto? Durante l'ultima puntata hanno ballato un tango. Buono il giudizio di Guillermo Mariotto. "Movimenti sensuali ed interiori" per Carolyn Smith: "Un intoppo in due momenti, devo dire che hai le gambe pazzesche. Bravissima", ma poi arriverà un 4 come voto. "Lo sentivi molto tuo, misto di paura e sensualità: un volto con un’espressione bellissima".

"Abbiamo visto un miglioramento, ma stonava un po' la troppa concentrazione", le parole di Selvaggia Lucarelli. Poi il giudizio secco con le palette: 7 da Ivan Zazzaroni; 7 da Fabio Canino; 4 da Carolyn Smith; 6 da Selvaggia Lucarelli e 8 da Guillermo Mariotto: Totale 102 punti. E alla domanda "ti senti in gara?", la Pellegrini ha risposto: "Qui non sai mai se l'emozione ti può bloccare".