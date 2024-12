Andiamo tutti di corsa, ma è bello vedere che, qualche volta, c'è ancora modo di fermarci. Frenare. Rallentare. Stupirci. Commuoverci. Aprire il nostro cuore di fronte agli occhi di una persona disperata.

A Forlì c'è una storia che sta non solo 'commuovendo', ma 'muovendo' mezza città, un intero quartiere. Tutto stretto, abbracciato forte, a questa donna disperata che si chiama Gerardina e ha 37 anni. Neppure un mese fa a Gerardina è caduto il mondo addosso nel momento in cui il suo compagno, Giuseppe, è precipitato da un traliccio, morendo sul lavoro. La coppia risiedeva da un paio d'anni a San Pietro in Casale, nel Bolognese, e aveva avuto una splendida bimba.

Prima Gerardina viveva a Forlì, da sempre: con la sua famiglia, i genitori ormai anziani, un altro figlio avuto da una precedente relazione finita malissimo, tanto che il padre di quel ragazzo è sparito e non si è mai fatto più vedere.

Lei, con pazienza e coraggio, ha fatto tutto da sola, accettando i lavori più umili, aiutando in casa e crescendo come meglio poteva quel bimbo che ora è diventato un ragazzino.

La sua vita in salita si stava sistemando dopo l'incontro con Giuseppe, ma ora Gerardina deve ricominciare tutto daccapo. Crescere di nuovo da sola la sua bimba e stare dietro anche all'altro figlio, che ancora studia, ha bisogno di amore, di affetto, di assistenza.

Una storia straziante, che si unisce a una burocrazia che rischia di creare mille ostacoli, anche economici, a Gerardina. Ce ne sono mille di storie così, lo so, ma guai ad abituarsi allo strazio.

Un uomo buono di Forlì, Riccardo Girardi, conosce Gerardina; i loro figli andavano a scuola assieme. Riccardo ha letto, si è commosso e poi si è mosso, anzi ha fatto muovere gli scout del suo quartiere che hanno tappezzato la zona di volantini: ‘Diamo una mano a Gerardina’. La stanno aiutando in tanti. E' partita una raccolta fondi online: in poche ore ci siamo già avvicinati ai diecimila euro, obiettivo scelto da Girardi per dare un primo sollievo a Gerardina.

Per chi vuole, la racconta fondi è ancora aperta.