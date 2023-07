Bologna, 4 luglio 2023 – Nel giorno in cui il generale Francesco Paolo Figliuolo ha preso materialmente in mano il delicato e complicato dossier 'ricostruzione dall'alluvione' con la sua prima visita a Bologna e in Romagna, lanciamo un appello, bipartisan, a tutte le forze politiche della regione. Finitela. Sì, finitela con le polemiche, le ripicche e tutto l'antipatico teatrino che è stato montato nell'ultimo mese. Destra e sinistra, avete tutti torto. Ha torto Bonaccini che pretendeva o quasi di essere nominato commissario: qualunque altra soluzione, compresa questa di Figliuolo che pure stima, non gli piace. Ha torto lo stato maggiore governativo dell'Emilia Romagna che ha preso un po' troppo di mira gente (sindaci in testa) che dal 16 maggio si è fatta un mazzo così, coprendo anche errori ed omissioni di regione e forse governo.

Ora che è tutto finito e che il commissario Figliuolo si è messo al lavoro, finitela e stop. Lavorate, collaborate, per un bene comune troppo prezioso: la nostra, cara Romagna. Lì sì che non è finito nulla; anzi, il grosso del lavoro comincia ora. Ci vorranno anni (pensate solo alle montagne e alle strade) perché tutto torni come prima. Non c'è tempo per litigare.

Fate, per piacere, i bravi Figliuoli.