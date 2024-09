La pace dei sensi

C'è una piccola storia di paese che vale la pena raccontare perché è meno banale di quello che sembra. Anzi, a pensarci bene e con i tempi che corrono, ha del miracoloso. Nei giorni scorsi a Scandiano, provincia di Reggio Emilia, i carabinieri sono stati chiamati nottetempo perché un uomo si era messo a lanciare bottiglie di plastica contro una finestra. Erano le due passate. L'uomo in questione era infuriato con una giovane coppia che dietro quella finestra era intenta in un amplesso alquanto rumoroso.

Travolti dalla passione, i due non avevano fatto caso all'etichetta né avevano pensato ai vicini, che a quell'ora stavano tra le braccia non di un amante ma di Morfeo. Quando sono cominciate ad arrivare le bottiglie, la giovane coppia ha interrotto il kamasutra e, spaventosissima, ha chiamato il 112. Il cuore tenero non è una dote di cui siano colmi i carabinieri, cantava De Andrè, però va dato loro atto di saper ben distinguere tra criminali e onesti cittadini, sia pure troppo focosi o troppo irruenti. Inquadrata la situazione, hanno deciso di fare l'unica cosa possibile: con santa pazienza si sono messi a mediare tra le parti. Alla fine la giovane coppia si è impegnata a mettere il silenziatore e il vicino ha ammesso di aver esagerato e ha promesso che non avrebbe più lanciato bottiglie di plastica contro la finestra degli amanti rumorosi. Ed ecco il miracolo: nessuno ha denunciato nessuno.

Proprio così: nel paese delle mille scartoffie e degli azzeccagarbugli, dei 400 avvocati ogni 100mila abitanti (in Germania sono 200, in Francia un centinaio), delle oltre due milioni di cause civili pendenti, delle querele assurde per qualunque cosa, della giustizia paralizzata (perché anche la denuncia più folle deve essere letta da un procuratore, soppesata, registrata e, anche nel caso che venga alla fine archiviata, bisogna comunque che il querelante sia avvertito con raccomandata e ricevuta di ritorno in modo che, se desidera, possa fare ricorso), a Scandiano, dicevamo, è finito tutto come finiva una volta, quando questo bislacco Paese non soffocava in una burocrazia asfissiante: con una stretta di mano. La coppia non ha denunciato il vicino, il vicino non ha denunciato la coppia, i carabinieri non hanno denunciato né gli uni né l'altro. La pace dei sensi.