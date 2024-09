Padre Marella, una bandiera di Bologna

Bologna, 27 agosto 2024 – Il prossimo 6 settembre ricorre la scomparsa di Padre Olinto Marella, nato il 14 giugno 1882 e morto il 6 settembre 1969, un religioso che tutta Bologna ha amato e che ha dedicato la sua vita ai più fragili. Spero che la città lo ricordi ancora una volta degnamente per ciò che ha fatto e per l'esempio che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto direttamente e di chi lo lo ha solo visto tante volte seduto all'angolo tra via Caprarie e via Drapperie dove abitualmente chiedeva l'elemosina. Padre Marella rimarrà per sempre una bandiera che sventola su Bologna.

Gian Luigi Stefani

Risponde Beppe Boni

Bologna non dimentica i suoi figli migliori. La barba bianca del Beato Padre Olinto Marella che chiede l'elemosina all'angolo di uno dei posti più suggestivi della città rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo. Gli hanno voluto bene e lo hanno rispettato anche tanti che non sono del tutto allineati con i valori cristiani proprio perché quel frate che vestiva con abiti dismessi è stato un esempio di umanità e sacrificio che trascende la religione. Bologna lo ricorda da sempre. Proprio domani a Palazzo d'Accursio verrà presentata la tradizionale manifestazione di solidarietà che avrà luogo sabato 31 agosto e domenica 2 settembre in Piazza Maggiore, organizzata dalle associazioni legate a Padre Marella. Ci saranno momenti di riflessione e momenti di musica perché nelle intenzioni delle onlus organizzatrici deve essere un'occasione di felicità. Ricordiamo chi fu il frate con la barba incolta. Nato da un famiglia benestante, laureato in storia e filosofia, dopo una sospensione a divinis perché accusato di eccessivo " modernismo", venne reintegrato dal cardinale Nasalli Rocca. Si impegnò nell' assistenza ai baraccati del quartiere Lame e agli agglomerati delle Popolarissime. Nel 1948, fra le altre cose, iniziò a San Lazzaro la costruzione della Città dei Ragazzi, poi allargata in altre quindici case nella provincia. E proprio per affrontare i problemi finanziari delle varie strutture cominciò a farsi vedere in centro a Bologna col cappello in mano.

