Virtus, serve continuità

Una rondine non fa primavera. E così via di proverbi o, se preferite, luoghi comuni. La vittoria della Virtus, settanta giorni dopo l’ultimo blitz europeo – Berlino, dopo Monaco di Baviera, la Germania porta fortuna ai colori bianconeri – va maneggiata con cura. Mescolando gli aspetti positivi emersi dalla trasferta a Berlino, con le amnesie e le brutte scelte (volti compresi) di Belgrado.

Facce brutte, fino a due giorni fa: logico che il giudizio non sia di carattere estetico. Quando si parla di brutti volti, nel mondo dei canestri e più in generale nello sport, si fa riferimento alle espressioni smarrite, agli sguardi spenti di chi non sa a che santo votarsi.

Mercoledì sera, a Belgrado, la Virtus ha toccato, a fatica, quota 52. A Berlino era a 52 quando mancavano poco meno di tre minuti all’intervallo.

Vera gloria? Vincere, inutile girarci attorno, aiuta. Cementa il gruppo, dà fiducia. Ora, però, serve continuità. Pensare di aver risolto tutto, con una partita quasi perfetta – effettivamente il 31/35 da due punti è da record – sarebbe l’errore più grave da commettere. E bene ha fatto, capitan Futuro, al secolo Alessandro Pajola, a ricordare come, in fondo, due giorni prima, la Virtus aveva davvero toccato il fondo. Troppo brutta, quella di Belgrado, per essere vera. Troppo brutta, l’Alba, per pensare che questa Virtus sia davvero bella. E allora? In omaggio al latino e al suo nome, In medio stat Virtus. La Virtus deve ripartire dalla difesa. Dalla voglia di Clyburn, che seguendo il nuovo corso cambia anche acconciatura, dalla regia di Pajola. Se la Virtus abbia imboccato o meno la strada giusta – e lunedì ci saranno anche novità dal punto di vista societario, con l’aumento di capitale di 3 milioni – lo scopriremo presto. Lunedì sera, alla Segafredo Arena, arriva Reggio Emilia. In settimana, in momenti diversi, la tifoseria organizzata (prima i Fover Boys, poi il Vecchio Stile) ha preso posizione. Berlino non cancella le ultime prove discutibili. Ma può essere un nuovo inizio. In fondo i tifosi, difficile dar loro torto, vogliono una squadra che lotti. E che si ribelli al destino. Poi può vincere e perdere. Ma non perdere come a Trieste (parziali di 11-0 e 15-0 senza reagire) e come a Belgrado. Serve continuità. Serve una controprova. La stiamo aspettando.