Alluvione, la telefonata di Meloni alla Priolo: “Ho chiesto alla premier i primi 50 milioni per lo stato d’emergenza”

Bologna, 27 ottobre 2024 – Giorgia Meloni ha chiamato Irene Priolo, presidente facente funzioni dell' Emilia- Romagna. “Questa mattina - dice Irene Priolo in un post su Facebook - mi ha chiamata la presidente Meloni alla quale ho ribadito la necessità di finanziare, nel consiglio dei Ministri di martedì prossimo, un primo stanziamento di 50 milioni per lo stato di emergenza legato agli eventi dello scorso fine settimana”.

"Ho chiesto inoltre alla presidente del Consiglio – aggiunge la presidente facente funzione dell’Emilia Romagna – di finanziare quanto prima il piano stralcio da 877 milioni dei Piani speciali. Un insieme di opere urgenti per la mitigazione del rischio già consegnate al Commissario Figliuolo a valere sul triennio 2025-2027. Anche alla luce di quanto sta avvenendo in Liguria, in Sardegna e in Piemonte appare sempre più evidente quanto sia non più rinviabile la necessità di lavorare sulla prevenzione. Non c'è più tempo da perdere!”