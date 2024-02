Arriva l’app per organizzare online un viaggio sui mezzi pubblici: la sperimentazione in Emilia Romagna

Bologna, 20 febbraio 2024 - Organizzare, prenotare e pagare il proprio viaggio online tramite un'app. Utilizzando diversi mezzi di trasporto (bus, treno, car e bike sharing) passando anche da taxi e parcheggi, spostandosi da una regione all'altra. Il progetto, finanziato dal Pnrr si chiama "Mobilità as service for Italy" e la prima sperimentazione avverrà in Emilia-Romagna.

L'app partirà dall'esperienza di Roger che già vede oltre 400mila utenti iscritti in tutta l'Emilia-Romagna. Con questo sistema finanziato con 2,3 milioni di euro ai quali la Regione aggiunge 11,5 milioni di risorse dai Fondi strutturali europei, si potrà pagare e organizzare online sia il viaggio coi mezzi pubblici, ma anche un intero pacchetto turistico.

L'assessore Corsini: "Con l'app si accelera la digitalizzazione del trasporto pubblico locale"

L'assessore regionale Andrea Corsini è soddisfatto: "Così si accelera con la digitalizzazione del trasporto pubblico locale, rendendolo un'alternativa più competitiva al mezzo privato, con indubbi vantaggi per l'ambiente. In Emilia-Romagna non partiamo da zero, grazie all'esperienza di bigliettazione di Roger".

Conferma Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper: "La tecnologia non si ferma. Cofinanzieremo il progetto capace di garantire un servizio omogeneo in tutta la Regione".

Il primo passo sarà costituire un consorzio con le aziende di trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna (stamattina oltre a Gualtieri presenti i presidenti di Seta Alberto Cirielli e di Start Roberto Sacchetti con la vicepresidente di Tep, Valeria Sghedoni): la sperimentazione parte quest'anno per proseguire fino a gennaio 2025.