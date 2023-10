Fiumi in piena, temporali, frane: nuova allerta rossa in Emilia Romagna

Bologna, 30 ottobre 2023 - Dopo quella di ieri, oggi nuova allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna, dove la situazione sembra peggiorare di ora in ora, tanto da indurre Arpae a diramare appunto una nuova allerta - con partenza a mezzogiorno di oggi e fine a mezzanotte di domani - per piene dei corsi d'acqua, frane, temporali e altri fenomeni.

Fiumi in piena, frane, temporali: da mezzogiorno emanata una nuova allerta rossa

In tempo reale si possono in effetti toccare con mano i danni del maltempo, a partire dall’ovest della regione: si segnalano allagamenti e frane nel Piacentino, un ponte crollato e un disperso a Parma.

Secondo gli esperti de iLMeteo.it a causare questi danni è il ciclone di Halloween, che promette di durare parecchio: "Continuerà a piovere per almeno altri 10 giorni", assicurano i meteorologi.

Le previsioni meteo di Arpae

Progressivamente nel corso della giornata la perturbazione è in movimento verso est, coinvolgendo quindi le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, soprattutto nella zona montana. Dalla serata – prevede Arpae – ci sarà un’”estensione delle precipitazioni, di debole-moderata intensità, anche al settore orientale della regione”.

Per domani, martedì 31 ottobre, Arpae prevede cielo "inizialmente nuvoloso con precipitazioni residue sui rilievi appenninici, localmente a carattere temporalesco, in attenuazione. Dalla tarda mattinata ampie schiarite ad iniziare dalle zone di pianura, mentre permarranno addensamenti lungo i rilievi". Mercoledì 1 novembre la situazione tende a normalizzarsi: cielo “irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo i rilievi, dove saranno associati a deboli piovaschi”.

Vento e mareggiate

Il meteorologo Ampro Roberto Nanni, specifica: "Il vento è previsto intensificarsi con rinforzi temporanei e locali fino a burrasca forte. Le raffiche maggiori che potrebbero pregiudicare il superamento delle soglie anemologiche di attenzione per il territorio Riminese sono: intorno all'ora di pranzo per venti da est-sud-est, nel corso della serata per venti da sud e nel pomeriggio di domani per venti da ovest-sud-ovest". Poi, tra giovedì 2 e sabato 4 "le dinamiche atmosferiche suggeriscono la possibilità che si verifichino nuove criticità per vento e mareggiate".

