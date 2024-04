Post alluvione, il bilancio: 130 cantieri sui fiumi conclusi, ma mancano i rimborsi

Bologna, 8 aprile 2024 – Sono 402 i cantieri sui corsi d'acqua in Emilia-Romagna per un totale di 343 milioni di euro. A 11 mesi dall'alluvione di maggio, il bilancio della Regione Emilia-Romagna è di un terzo già conclusi, pari a 130, mentre il resto è ancora da terminare o programmare. Si parla di un territorio che va da Reggio Emilia a Rimini con la maggior parte degli interventi sui fiumi Santerno e Idice nei territori di Ravenna e Bologna. Nel dettaglio, parliamo di 84 interventi per 91 milioni a Ravenna, 56 per 96 milioni a Bologna, 53 per 66 milioni per Forlì-Cesena, considerando le zone dove la ripartenza ha bisogno del numero maggiore di lavori. L'assessora all'Ambiente, Irene Priolo, sottolinea come proprio il cantiere dell'Idice sia il più complesso perché non è solo esondato, ma è proprio uscito dal letto del fiume.

A quasi un anno dall'alluvione in Emilia Romagna, i dati sui lavori portati a termine

In generale "per noi non finisce qui e chiederemo al commissario Francesco Figliuolo di mettere in campo altri cantieri" per il futuro. Il governatore Stefano Bonaccini, dalla sua, ribadisce le criticità ancora in corso in merito al post alluvione, chiamando in causa il governo Meloni.

"Manca personale tecnico nei piccoli Comuni. Delle 216 risorse promesse, che rispetto alla struttura che avevo con il terremoto (oltre 1.200 uomini) sono comunque pochissime, ne sono arrivate appena 50", dice il presidente emiliano-romagnolo. L'altro tema dolente sono i rimborsi per famiglie e imprese che "non sono ancora arrivati e questo è un grave problema per l'agricoltura che ci metterà anni per risollevarsi". Infine, Bonaccini punta il dito su un'altra "clamorosa mancanza: i beni mobili dopo 11 mesi non sono ancora tra i beni finanziabili. E parliamo di mobili, elettrodomestici ecc".