Commissario alluvione, oggi la nomina. Ora in pole c’è Figliuolo

Bologna, 27 giugno 2023 – Oggi arriverà il nome del commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione dell’Emilia-Romagna: dopo il rinvio della scorsa settimana, il Consiglio dei ministri è pronto a varare infatti il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità e anche la scelta del "soggetto con competenze manageriali, che avrà la facoltà anche di agire in deroga al codice degli appalti e la cui nomina avverrà d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate". A essere sinceri il telefono di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, ieri non è squillato mentre si trovava in missione negli Stati Uniti.

Erano caldi invece i telefoni degli ultimi due ‘tecnici’ rimasti nel toto-nomi: si tratta del generale Francesco Figliuolo, noto per la gestione della campagna vaccinale (e il nome non dispiacerebbe in Emilia, dove Figliuolo ha conservato un ottimo rapporto con Bonaccini e “politicamente“ è ritenuto meno divisivo), e di Guido Bertolaso, l’assessore alla regione Lombardia con una storia notissima nella Protezione Civile.

Paiono sfumate invece le ipotesi Nicola Dell’Acqua, Giuseppe Vadalà e Fabrizio Curcio. Figliuolo potrebbe essere il nome di mediazione perfetto per una situazione esplosiva dove ogni giorno sindaci e amministratori regionali (di centrosinistra) vanno all’attacco di un governo ritenuto inconcludente, e il Governo pungola a sua volta i Comuni accusati di non essere riusciti a fornire una lista completa e puntuale dei danni.

Bertolaso (il cui nome non dispiace ai leghisti) sarebbe visto in maniera più diffidente in Emilia rispetto a Figliuolo e, quasi certamente, dovrebbe asciare l’incarico di assessore in Lombardia. Non per incompatibilità tecnico-giuridica, ma per la difficoltà di assommare due ruoli così totalizzanti. Sondaggi e test sono andati avanti fino a tarda sera, la riserva verrà sciolta solo in mattinata e non è escluso anche un ’briscolone’ per ora rimasto coperto. Figliuolo, che resta in pole, nei giorni scorsi si era definito "un servitore dello Stato" dicendo di essere "abituato a obbedire perché chi sa obbedire sa comandare".

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, tuona intanto dagli Usa: "Il ministro Musumeci aveva preso l’impegno a convocare ogni settimana me e i rappresentanti degli enti locali sulle misure post alluvione, al tavolo col Governo da lui coordinato. Fatto il primo incontro, non siamo mai più stati convocati. Nemmeno più una telefonata. Situazione paradossale". Poi in serata un post che sa di ultimo attacco a Roma: "A chi motiva che il commissario per la ricostruzione non può essere figura del territorio, perché anche altre regioni sono state colpite dall’alluvione, segnalo che il 95% dei danni riguarda l’Emilia-Romagna". Dura anche la vicepresidente Irene Priolo, pronta a depositare esposti contro il Governo: "Che il sottosegretario Fazzolari dica che interventi e danni non siano stati cosegnati lascia amareggiati: basta col gioco delle tre carte".