Quando la calamità è continua. Spesi 252 milioni in cinque anni

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Meteo, meteo e ancora meteo. A scorrere l’elenco degli stati di crisi regionali dichiarati dall’Emilia-Romagna negli ultimi 12 anni c’è (quasi) un’unica causale: maltempo. Sono state quindici le situazioni tra il 2012 e il maggio 2024 che hanno indotto il governatore di turno a dichiarare lo stato di crisi. Chi non ricorda il ’nevone’ che nel 2012 paralizzò più di una provincia, in un combinato di piogge, neve e gelicidio che trasformò le strade in piste per i pattini? O la tromba d’aria che sconquassò Cervia e Milano Marittima, il 10 luglio 2019? Pioggia, neve, grandine, ma anche terremoti, come quello del 18 settembre 2023 che ha devastato un Appennino (tra Forlì-Cesena e Firenze) già minato dalle frane dell’alluvione di maggio 2023. Tredozio, il paese del Forlivese, ne divenne il simbolo. Calamità (ma non emergenze nazionali, come il sisma del 2012) che solo negli ultimi cinque anni sono costati alla collettività 252 milioni di euro tra risarcimenti e interventi.

Fuori dai cataclismi legati al meteo, nella lista degli stati di crisi regionali compaiono solo due voci: l’esplosione in autostrada a Borgo Panigale, il 6 agosto 2018, dove deflagrò un’autocisterna e si aprì un cratere tra autostrada e tangenziale per un incidente stradale, e il sequestro del viadotto Puleto, sulla E45, il 16 gennaio 2019, quando si temette per il crollo del ponte. Poi ci sono tutte le emergenze di rango nazionale, come il sisma del 2012 o l’alluvione del 2023.

Ma quanto sono costate le crisi, tra risarcimenti e opere? Partiamo dalla fine. Per le nuove alluvioni di settembre 2024 la Regione ha stanziato 20 milioni, un pacchetto di prime risorse urgenti che quasi certamente verrà rivisto, al rialzo, col tempo, mentre per l’alluvione 2023 sono stati stanziati 53 milioni. Andando più a ritroso il maltempo nel Ferrarese (Goro, Comacchio, Codigoro) e in Romagna del novembre-dicembre 2022 è costato 21,5 milioni tra iterventi e ristori. Altri 43 milioni di euro per gli eventi calamitosi del dicembre 2020 tra Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia. Il solo maltempo del novembre 2019 in varie parti della regione è costato 115 milioni di euro. Un totale di oltre 252 milioni di euro tra stanziamenti regionali e fondi della protezione civile nazionale, in appena cinque anni.

Riavvolgendo il calendario, tra il 2014 e il 2020 la Regione ha realizzato qualcosa come 4.500 interventi, molti dei quali non semplici rattoppi. Poi tra il 2020 e il 2022 465 interventi di cui 72 ancora in corso. E ancora, negli ultimi 24 mesi 703 interventi, di cui un terzo conclusi. Il tutto utilizzando, stavolta, solo risorse regionali perché quelle statali, come quelle del commissario per l’alluvione 2023, viaggiano non sono conteggiate.