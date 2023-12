Natale a Fano: il tour tra presepi e gli eventi

Fano, 22 dicembre 2023 – Nella Notte di Natale, al termine della messa in Cattedrale celebrata dal vescovo Andrea Andreozzi, breve tour tra i presepi cittadini con visita finale alla Natività del Pincio creata dai maestri carristi. L’iniziativa è del gruppo "Le vie dei presepi di Fano" per celebrare gli 800 anni dalla prima rappresentazione: "La tradizione dice – ricordano gli organizzatori – che nel 1223 San Francesco d’Assisi di ritorno dalla Terra Santa volle mettere in scena la natività a Greccio". L’appuntamento è per il 24 dicembre, alle 23.45, davanti al sagrato della Cattedrale: sarà presente anche monsignor Andreozzi. I partecipanti verranno accolti dal Coro della Cappella musicale del Duomo diretto dal maestro Stefano Baldelli che eseguirà canti legati alla tradizione natalizia. Dopo un breve giro cittadino in cui si ammireranno alcune composizioni realizzate da privati, il gruppo raggiungerà l’area Pincio in cui si trova il presepe dei maestri carristi. Qui verranno intonati alcuni brani legati al Natale. Seguiranno gli auguri di Buone Feste e la benedizione del vescovo. Per partecipare non è richiesta la prenotazione, chi non riuscisse ad essere presente può sempre seguire l’evento in diretta facebook sulla pagina "Le vie dei presepi di Fano".