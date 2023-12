Natale a Macerata: la guida agli eventi. Concerti, spettacoli, presepi ed escursioni

Macerata, 22 dicembre 2023 – Presepi, concerti, spettacoli, pranzi in quota: il Natale è per tutti i gusti in provincia di Macerata. Ecco la guida per le feste per i prossimi giorni.

Musica

Questa sera, alle 21.15 al teatro Feronia di San Severino, "Gospel Night" con Michael Brown & F.o.c.u.s. Sound of victory. Il concerto è un viaggio nella storia della musica gospel e del soul afro-americano, con un repertorio che spazia fino agli omaggi alle grandi voci della black music. L’iniziativa rientra nel San Severino Blues Festival XVII edizione winter (info 0733.638414, 3396733590, vivaticket). Sempre questa sera, alle 21.15 nella chiesa di San Bartolomeo di Morrovalle, concerto di Natale, sulle note delle arie sacre e delle canzoni tradizionali eseguite dal soprano Annalisa Di Ciccio, dal trombettista Mario Bracalente, dall’organista Sauro Argalia con la voce recitante di Ermanno Pacini. L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata tramite mail a info@marcheallopera.it. Martedì, giorno di Santo Stefano, una grande band di dieci elementi capitanata dal trombonista Paolo Del Papa e dall’inconfondibile voce di Linda Valori approda al Politeama di Tolentino alle 18 per il concerto "‘bout Steely Dan" ispirato al gruppo musicale più atipico degli anni ‘70. Sul palco un collettivo d’eccezione (0733.968043, www.politeama.org). Anche al teatro Piermarini di Matelica , martedì alle 21.15, sarà tempo di gospel con The Serenity Singers, gruppo proveniente da Baltimora, che non mancherà le aspettative del pubblico. Info 0737 85088, 0712072439 e biglietterie vivaticket.

La casetta di Babbo Natale Frontignano di Ussita

Spettacoli e laboratori

Questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, Laboratorio di Natale per famiglie alla Casa di Babbo Natale (palazzina Lido Cluana) di Civitanova. Ingresso libero e gratuito. Oggi, con primo turno alle 16.30 e secondo alle 17.30, va in scena "Un Natale da favola" al Castello della Rancia di Tolentino: personaggi in costume racconteranno le leggende di Natale e, terminato il tour, i bambini potranno costruire il loro centrotavola con i palloncini. Infine, una dolce merenda. Ingresso gratuito, organizzazione a cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura con il patrocinio del Comune. Sempre a Tolentino, ma in centro storico, domani e domenica è aperta la Grotta del Grinch in via Parisani dalle 16 alle 20. Domani, alle 17, nel cuore della città, Babbo Natale in Vespa, mentre domenica, giorno della Vigilia, dalle 8 alle 20 in piazza della Libertà mercato di produttori agricoli. Domani, alle 17, l’Abbazia di Sant’Urbano di Apiro sarà lo scenario de ‘A notte de Natà’ della Compagnia Valenti di Treia, per la regia di Francesco Facciolli. La commedia, giunta al terzo anno di vita, rappresenta un racconto sacro e profano delle tradizioni natalizie, fino all’evento principale della narrazione, che è la Nascita Santa. I testi sono stati attinti dalla tradizione orale, raccolta da Giovanni Ginobili e da quelli scritti più recentemente e sono stati curati da Alessandra D’Oria e Fabio Macedoni. Mercoledì, alle 21.15, lo spettacolo farà tappa a Santa Maria in Selva di Treia. Ingresso gratuito (3357681738). Domenica, dalle 22.30, la slitta di Babbo Natale andrà in giro per le vie di Matelica nella notte della Vigilia. A Santo Stefano, al teatro Verdi di Pollenza alle 17.30, spettacolo di burattini "Mengone e i doni di Babbo Natale" della compagnia Lagrù Ragazzi (info e prenotazioni 3347045739, 3388525010 e liveticket). Sempre martedì, alle 17, a Pieve Torina Supertombola in diretta su Ètv Marche e sui canali social dell’emittente. In palio dieci buoni d’acquisto del valore di 150 euro da spendere nel circuito degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa più altri premi speciali. Come sempre, intermezzi musicali, gag con il Doppiatore Marchigiano e ospiti a sorpresa.

Presepi

A Macerata, agli Antichi forni, si può visitare la mostra "Presepi e presepi" a cura di Maurizio Piergiacomi, mentre all’Info Point, in piazza della Libertà l’esposizione "La storia della Natività del presepe meccanizzato" della Confraternita del Santo Sepolcro. A Santo Stefano, dalle 14.30 alle 19.30, per le vie della frazione di Braccano, il paese dei murales, a Matelica "Presepe vivente", targato Pro Matelica; servizio navetta gratuito con partenza dal centro commerciale La Sfera. Martedì, alle 10 "Vivo il presepe", il presepe vivente itinerante, la passeggiata di 7,2 chilometri con partenza da Pievefavera, a Caldarola, e arrivo a Villa di Montalto, a Cessapalombo, stazioni animate e punti ristoro. Durante il percorso si può ammirare "La via dei presepi" (di tutte le dimensioni e materiali) realizzati dai residenti.

Escursioni e montagna

Sulla pista di pattinaggio di Sarnano On Ice lunedì, alle 16.30, arriva Babbo Natale, mentre martedì, alle 19, estrazione della tombola. A Frontignano di Ussita pranzo di Natale in quota, lunedì, al rifugio Saliere. Martedì, allo Z Chalet di Bolognola, diretta live di Multiradio e dj set. Pranzo di Natale anche alla Baita Solaria di Sassotetto (Sarnano). Domani passeggiata lungo il sentiero natura di Visso, con ritrovo alle 14 in piazza Maria Cappa per l’uscita "Tramonto e panettone". Domani escursione alle Lame Rossi (Fiastra) con ritrovo alle 9.15 all’area pic-nic sulla curva prima della diga del lago.