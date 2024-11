Le renne atterrano in centro storico a Fano: mare di iniziative

Fano, 16 novembre 2024 – È “Babbo Natale arriva a Fano”, lo slogan scelto per promuovere il “Natale più” 2024. Un Natale rinnovato che ieri sera ha già acceso le sue luminarie, nonostante il ricco cartellone di eventi approntato per le festività natalizie dalla Pro Loco Fanum Fortunae (con la regia dell’amministrazione comunale), prenda ufficialmente il via il prossimo 30 novembre con l’inaugurazione delle tante novità che animeranno il Pincio fino al 6 gennaio.

All’ombra dell’Arco d’Augusto infatti non troveranno più spazio, solo le casette di legno con i mercatini natalizi, ma anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, le giostre e la casa/igloo di Babbo Natale. Il caratteristico Presepe dei Carristi, invece, sarà collocato (senza l’aggiunta di ulteriori personaggi) all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, un luogo in cui potrà essere arricchito di nuove suggestioni ma soprattutto permetterà di proteggerlo in orario notturno, quando negli anni passati più volte era stato oggetto di atti vandalici. Anche da qui passerà quindi la “Via dei Presepi”, il progetto ideato dall’associazione il Ridosso che si rinnova anche quest’anno inglobando il presepe marinaro della Parrocchia di San Giuseppe al Porto e la straordinaria ‘Storia della Salvezza’ di San Marco raccontata con i diorami realizzati negli ultimi 24 anni da don Marco Polverari: un’installazione artistica più unica che rara e meta di tanti turisti.

Ad oggi infatti sono già 20 gli autobus che si sono prenotati per una visita durante le imminenti festività natalizie. Tra le altre novità del Natale 2024 (con una previsione di spesa di 80mila euro dal Comune alla Pro Loco) c’è il coinvolgimento, nell’evento, di una parte maggiore della città. Non solo le attrazioni del Pincio e l’abete di 14 metri (dono della famiglia Pucci di Fenile, che avrebbe dovuto abbatterlo a causa delle radici compromesse da una malattia) in Piazza XX Settembre, all’ombra del quale ogni fine settimana saranno organizzati eventi, ma anche un altro albero più piccolo (7 metri d’altezza) sarà addobbato nella nuova piazza Marcolini che diventerà isola pedonale collegata con piazza Costanzi per permettere il transito di un trenino natalizio per bambini che animerà tutta quella zona, assieme agli elfi e i folletti di ‘ArFun Animasion’.

L’ultima grande novità di quest’anno nasce dalla collaborazione con il grafico Luca Marini che ha creato una cornice digitale che potrà essere utilizzata per partecipare al nuovo contest fotografico natalizio, che mette in palio 5 ingressi in tribuna al prossimo Carnevale di Fano. “Abbiamo voluto creare un Natale che unisca tradizione e innovazione, portando gioia e meraviglia a grandi e piccini” ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli, che ha coinvolto nell’organizzazione tutti gli assessorati, supportato anche dal sindaco Serfilippi che nella conferenza stampa di ieri ha tenuto a sottolineare: “Quest’anno abbiamo liberato i parcheggi pubblici dalla pista di ghiaccio, che abbiamo deciso di collocare al Pincio, perché le aree in cui non è presente un commercio vivo sono più soggette ad atti di criminalità. Ringrazio quindi la Soprintendenza per la collaborazione. Ed anche la Pro Loco per l’impegno profuso: perché dietro il suo lavoro ci sono tante responsabilità”.