Mercatini di Natale al via. Tocca a Serrungarina

Oltre 60 espositori tra hobbisti, artigiani e produttori agroalimentari; stand gastronomici; osterie, spettacoli musicali itineranti; la casa di Babbo Natale, la via dedicata alla poesia di Sandra Toccaceli e altro ancora. E’ il ricco ‘menù’ della decima edizione del Mercatino di Natale di Serrungarina, che si terrà il 24 novembre e l’1 e l’8 dicembre. La kermesse, organizzata dall’associazione Metauro Eventi Odv col patrocinio del Comune di Colli al Metauro, Provincia, Regione e Pro Loco di Serrungarina (la cui collaborazione ha permesso anche quest’anno all’iniziativa di far parte della rete di proposte ‘Il Natale che non ti aspetti’) è stata presentata ieri in Confocommercio alla presenza di Amerigo Varotti; del presidente e della consigliera di Metauro Eventi Enrico De Marchi e Martina Biondi; del sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti con la vice Annachiara Mascarucci e l’assessore Francesco Tadei; e del presidente Pro Loco Tommaso Berloni.

La manifestazione che rientra anche nel progetto di promozione turistica ‘Let’s Marche’, prevede tra gli spettacoli anche il concerto della ‘Lucio Matricardi Band’, protagonista nella domenica d’esordio; le sculture di ghiaccio a cura del maestro Falasconi (il primo dicembre) e, nella giornata dell’8, il concerto della ‘Mickey Mouse Junior Band’ e l’esibizione di balli di gruppo ‘Natale a passo di danza’ in collaborazione con la trainer Sabrina. Numerosi saranno anche gli spazi espositivi, con le sculture degli scalpellini di Sant’Ippolito, la galleria ‘Scarti d’autore’, la rassegna ‘Arte nelle mani con pasta, acquerello e argilla’, le opere pittoriche di Pierina Tombari, la mostra fotografica a cura del Foto Club Fano, la mostra di pittura a cura di Maria Rita Meloni e l’esposizione di opere fotografiche curata da Emanuela Regini.

L’evento anche quest’anno avrà come protagonisti i bambini delle scuole di Colli al Metauro, ai quali è stata dedicata un’intera via del borgo, che verrà addobbata dagli alunni. Tra le principali novità di questa edizione, la straordinaria apertura del Presepe meccanizzato di Serrungarina, a cura dei fratelli Valentini, e l’allestimento, l’8 dicembre, del Presepio Vivente, realizzato tramite la collaborazione con ‘Le terre del Catria vivono il Presepe’. Nei tre sabati precedenti l’associazione ‘Scarpe Sciolte’ proporrà tour alla scoperta del borgo. Programmi completi sui canali di Metauro Eventi.

