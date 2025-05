Quarantottenne soccorso in elicottero

Attimi di apprensione ieri sera a Ponte Sasso per le condizioni di salute di Giovanni Gasperi, 48 anni, volto molto conosciuto della frazione e titolare della Cartolibreria Edicola. Intorno alle 19, infatti, l’eliambulanza Icaro è atterrata lì per trasferirlo all’ospedale Torrette di Ancona, dopo l’intervento dei sanitari del 118 nella sua abitazione. Sul posto, successivamente, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Fano. Sui social si era diffusa la voce di un grave trauma cranico, ma questa ipotesi non trova conferma. Gasperi non è in pericolo di vita e tutta Ponte Sasso fa il tifo per lui.