Alma, Guida: "Non sto vendendo. Nessuna trattativa con Cogliandro"

"Non c’è in piedi nessuna trattativa per la cessione dell’Alma Juventus Fano". Il presidente del club granata, Salvatore Guida, smentisce il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Panaroni che lunedì scorso in Consiglio comunale, durante la discussione di una sua interrogazione, aveva parlato di trattative in corso tra l’attuale proprietà ed eventuali soggetti interessati. "Il consigliere comunale di opposizione Francesco Panaroni – ha dichiarato il presidente dell’Alma – ha rilasciato delle dichiarazioni lasciando intendere che fosse in corso o che fosse stata instaurata una trattativa per l’Alma con tale signor Carmelo Cogliandro, che io non conosco e che non ho mai incontrato in vita mai. Quindi ci tengo a smentire questo tipo di comunicazione errata".

Salvatore Guida ha poi tenuto a ribadire che in merito alla proprietà del club granata "l’unico interlocutore sono io e ad oggi nessuno, né dell’amministrazione comunale né dell’opposizione, né del Consorzio né del tessuto imprenditoriale di Fano ha avuto contatti con il sottoscritto. L’unico contatto che ho avuto risale a questa estate, quindi prima dell’ingresso dell’attuale amministrazione comunale, dove mi veniva chiesto di passare la mano dell’Alma Juventus senza proporre una formale offerta di acquisizione. Quindi non è mai stato intavolato con me un discorso o una trattativa da parte di nessuno".

In verità il consigliere del M5S Panaroni ha parlato di voci che circolerebbero riguardo ad una trattativa che Carmelo Cogliandro, imprenditore fanese che l’anno scorso è stato per qualche tempo direttore generale della società sotto alla presidenza di Mario Russo, starebbe cercando di portare avanti con l’intento di rimettere il club in mano ai fanesi. La smentita non lascerebbe spazio ad equivoci nel caso in cui il vero proprietario dell’Alma fosse Guida, visto che ha detto che ad oggi non si è fatto avanti nessuno, ma la cosa sarebbe diversa se nella faccenda c’entrasse ancora l’ex presidente Mario Russo.